Ренессанс на Лазурном берегу: «Ницца» уничтожила «Брест» и рвётся в Лигу чемпионов

На Лазурном берегу вновь заиграла музыка больших европейских надежд. В последнем туре чемпионата Франции «Ницца» не просто решила задачу-минимум — попасть в квалификацию Лиги чемпионов, — она сделала это с таким размахом, будто хотела стереть все сомнения в своей состоятельности на фоне главного футбольного континентального турнира. Команда Франка Эза уничтожила «Брест» со счётом 6:0, оформив самый яркий финал сезона в Лиге 1.

Футбол. Франция. Лига 1 Ницца — Брест 6:0 Голы: 1:0 Эванн Гессан (16'), 2:0 Гаэтан Лаборде (19'), 3:0 Бадредин Буанани (пенальти) (28'), 4:0 Гаэтан Лаборде (75'), 5:0 Теремас Моффи (82'), 6:0 Али Абди (90 + 4') Ницца: Марчин Булка, Антуан Менди, Моиз Бомбито, Данте, Жонатан Клосс (Али Абди, 85'), Мельвен Бар, Хишем Будауи, Батист Сантамария (Том Луше, 69'), Бадредин Буанани (Софьян Диоп, 69'), Эванн Гессан (Теремас Моффи, 78'), Гаэтан Лаборде (Морган Сансон, 78') Брест: Марко Бизот, Брэдли Локо (Массадио Айдара, 80'), Абдулайе Ндиайе, Кенни Лала, Матиас Перейра Лаж (Абдалла Сима, 64'), Пьерр Лис-Мелу (Амиду Макалу, 80'), Камори Думбия (Ромен дель Кастильо, 64'), Уго Маньетти, Махди Камара, Эдмилсон Фернандеш, Людовик Ажорк (Мама Бальде, 83') Предупреждения: Брэдли Локо (26'), Пьерр Лис-Мелу (33'), Абдулайе Ндиайе (48'), Уго Маньетти (62'), Мама Бальде (90 + 3')

В этом матче все было ясно уже к 30-й минуте. «Ницца», зная цену победы, не стала откладывать решение вопроса в долгий ящик. Уже на 16-й минуте Эванн Гессан показал, почему его ценят как одного из самых перспективных атакующих игроков: ускользнул от двух защитников, вошёл в штрафную и хладнокровно пробил в дальний низкий угол — 1:0. Этот гол стал для него 12-м в сезоне, но он не стал останавливаться.

Ницца — Брест afp.com

Через три минуты Гессан превратился в ассистента: после навеса Мельвина Барда он скинул мяч головой точно на Лаборде, который замкнул передачу с близкой дистанции — 2:0. Гол, стал для нападающего первым с середины февраля — и он словно снял с Гаэтана психологическую блокировку.

Ницца — Брест afp.com

А потом — пенальти. Буанани ворвался в штрафную и был сбит защитником Брэдли Локо (скаутам московского «Локо» стоит присмотреться — фамилия точно подходит). Судья без раздумий указал на точку, а сам пострадавший спокойно реализовал пенальти — 3:0. Три удара в створ — три гола. И всё это — за 28 минут. Умопомрачительная реализация, по-хирургически точная игра.

После перерыва — демонстрация класса и глубины состава

Во втором тайме «Ницца» сбавила обороты, но не ослабила оборону. «Брест» владел мячом, но с каждым пасом становилось ясно: это владение без смысла, идей и как таковой уверенности. Несколько острых эпизодов у ворот Бизота вновь создала «Ницца», особенно выделялся Буанани — то мощным ударом, то опасным рывком в разрез. Лишь мастерство голкипера спасало гостей от ещё более крупного счёта.

Но и это было лишь вопросом времени. На 75-й минуте Лаборде оформил дубль: Мельвин Бард навесил с левого фланга, и форвард акробатическим ударом через себя отправил мяч точно в угол — 4:0. Один из красивейших голов сезона стал кульминацией индивидуального мастерства и настроения всей команды.

Ницца — Брест afp.com

А дальше — финальный акт разгрома. На 82-й минуте Терем Моффи, вернувшийся после тяжёлой травмы, обыграл вратаря и записал своё имя в протокол. А уже в компенсированное время Али Абди добил «Брест», замкнув передачу с фланга и доведя счёт до неприличного — 6:0.

Новый шанс для «Ниццы»

Этот матч стал символическим не только из-за счёта. Это был финал «Ниццы» сезона 2024/25: зрелой, атакующей, уверенной. Франк Эз, приняв команду в непростой период, превратил её в боевой механизм, способный надавить в нужный момент, не теряя баланса между стилем и результатом. Стратегия, основанная на коллективной смелости и технической свободе, принесла плоды.

Ницца — Брест afp.com

«Ницца» завершает чемпионат на четвёртом месте, впервые с сезона-2016/17 получив шанс на участие в отборе в Лигу чемпионов. Впереди — третий квалификационный раунд в августе, а значит, это ещё не конец, а только начало.

Что до «Бреста», то команда Эрика Руа, неожиданно проводившая отличный отрезок в середине сезона, завершает его на девятом месте и с третьим поражением в пяти выездных матчах. Без катастрофы, но и без финишного блеска.

Такие матчи редко забываются. И дело не только в цифрах на табло, а в эмоции: стадион, забитый до отказа, феерия голов, эстетика атак. «Ницца» вернулась — не просто в таблицу, а в умы и сердца своих болельщиков. И теперь она снова стучится в двери европейской элиты.