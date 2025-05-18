Ренессанс на Лазурном берегу: «Ницца» уничтожила «Брест» и рвётся в Лигу чемпионов

В этом матче все было ясно уже к 30-й минуте. «Ницца», зная цену победы, не стала откладывать решение вопроса в долгий ящик. Уже на 16-й минуте Эванн Гессан показал, почему его ценят как одного из самых перспективных атакующих игроков: ускользнул от двух защитников, вошёл в штрафную и хладнокровно пробил в дальний низкий угол — 1:0. Этот гол стал для него 12-м в сезоне, но он не стал останавливаться.
Через три минуты Гессан превратился в ассистента: после навеса Мельвина Барда он скинул мяч головой точно на Лаборде, который замкнул передачу с близкой дистанции — 2:0. Гол, стал для нападающего первым с середины февраля — и он словно снял с Гаэтана психологическую блокировку.
А потом — пенальти. Буанани ворвался в штрафную и был сбит защитником Брэдли Локо (скаутам московского «Локо» стоит присмотреться — фамилия точно подходит). Судья без раздумий указал на точку, а сам пострадавший спокойно реализовал пенальти — 3:0. Три удара в створ — три гола. И всё это — за 28 минут. Умопомрачительная реализация, по-хирургически точная игра.
После перерыва — демонстрация класса и глубины состава
Во втором тайме «Ницца» сбавила обороты, но не ослабила оборону. «Брест» владел мячом, но с каждым пасом становилось ясно: это владение без смысла, идей и как таковой уверенности. Несколько острых эпизодов у ворот Бизота вновь создала «Ницца», особенно выделялся Буанани — то мощным ударом, то опасным рывком в разрез. Лишь мастерство голкипера спасало гостей от ещё более крупного счёта.
Но и это было лишь вопросом времени. На 75-й минуте Лаборде оформил дубль: Мельвин Бард навесил с левого фланга, и форвард акробатическим ударом через себя отправил мяч точно в угол — 4:0. Один из красивейших голов сезона стал кульминацией индивидуального мастерства и настроения всей команды.
А дальше — финальный акт разгрома. На 82-й минуте Терем Моффи, вернувшийся после тяжёлой травмы, обыграл вратаря и записал своё имя в протокол. А уже в компенсированное время Али Абди добил «Брест», замкнув передачу с фланга и доведя счёт до неприличного — 6:0.
Новый шанс для «Ниццы»
Этот матч стал символическим не только из-за счёта. Это был финал «Ниццы» сезона 2024/25: зрелой, атакующей, уверенной. Франк Эз, приняв команду в непростой период, превратил её в боевой механизм, способный надавить в нужный момент, не теряя баланса между стилем и результатом. Стратегия, основанная на коллективной смелости и технической свободе, принесла плоды.
«Ницца» завершает чемпионат на четвёртом месте, впервые с сезона-2016/17 получив шанс на участие в отборе в Лигу чемпионов. Впереди — третий квалификационный раунд в августе, а значит, это ещё не конец, а только начало.
Что до «Бреста», то команда Эрика Руа, неожиданно проводившая отличный отрезок в середине сезона, завершает его на девятом месте и с третьим поражением в пяти выездных матчах. Без катастрофы, но и без финишного блеска.
Такие матчи редко забываются. И дело не только в цифрах на табло, а в эмоции: стадион, забитый до отказа, феерия голов, эстетика атак. «Ницца» вернулась — не просто в таблицу, а в умы и сердца своих болельщиков. И теперь она снова стучится в двери европейской элиты.