Бернарду Силва: Мне жаль, что Де Брейне уходит

Полузащитниквысказался об уходеиз стана «горожан».

«Жаль, что мы не смогли взять Кубок для Кевина. Мы хотели дать ему трофей, он заслужил, от этого немного грустно. Не представляю, как бы мы достигли всего без Де Брёйне.

Кевин мой хороший друг, мне жаль, что он уходит. Я надеялся, что он останется ещё на какое-то время, но это жизнь. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Силвы BBC.

Напомним, что Де Брейне объявил об уходе из «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.