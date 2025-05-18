21:45Парма — НаполиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Бернарду Силва: Мне жаль, что Де Брейне уходит

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об уходе Кевина Де Брейне из стана «горожан».

    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Кевин Де Брейне — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Жаль, что мы не смогли взять Кубок для Кевина. Мы хотели дать ему трофей, он заслужил, от этого немного грустно. Не представляю, как бы мы достигли всего без Де Брёйне.

    Кевин мой хороший друг, мне жаль, что он уходит. Я надеялся, что он останется ещё на какое-то время, но это жизнь. Желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Силвы BBC.

  • Меньше слов, больше решений. Почему Аморим стал главной проблемой «Манчестер Юнайтед»
  • Кажется, легендарному клубу снова придется искать нового главного тренера
  • Вчера

    • Напомним, что Де Брейне объявил об уходе из «Манчестер Сити» после окончания нынешнего сезона.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Конте сделает еще один шаг к скудетто?
  • «Парма» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Интер» будет торопиться!
  • «Интер» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Три очка для «россонери»?
  • «Рома» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.58
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Парма — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Трактор — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 21:20
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рублев — Джумхур
  • Теннис
  • Завтра в 14:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Брайтон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры