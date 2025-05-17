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    «Пари Нижний Новгород» объявил о смене названия домашнего стадиона

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    Домашний стадион «Пари Нижний Новгород» со следующего сезона будет носить название «Совкомбанк Арена».

    Футбольный клуб Пари НН
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    Футбольный клуб Пари НН

    Соглашение между командой и «Совкомбанком» рассчитано на три года, и, вероятно, именно на этот срок будет закреплен новый нейминг стадиона.

    Стадион в Нижнем Новгороде, построенный к чемпионату мира-2018, ранее назывался просто «Стадион Нижний Новгород» и вмещает более 45 тысяч зрителей.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    «Пари НН» выступает в Российской Премьер-Лиге с 2021 года. В текущем сезоне команда после 28 туров набрала 26 очков и занимает 13-е место, что дает право сыграть в стыковых матчах за сохранение прописки в элите.

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