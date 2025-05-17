«Пари Нижний Новгород» объявил о смене названия домашнего стадиона

Домашний стадионсо следующего сезона будет носить название «Совкомбанк Арена».

Соглашение между командой и «Совкомбанком» рассчитано на три года, и, вероятно, именно на этот срок будет закреплен новый нейминг стадиона.

Стадион в Нижнем Новгороде, построенный к чемпионату мира-2018, ранее назывался просто «Стадион Нижний Новгород» и вмещает более 45 тысяч зрителей.

Прогнозы и ставки на РПЛ

«Пари НН» выступает в Российской Премьер-Лиге с 2021 года. В текущем сезоне команда после 28 туров набрала 26 очков и занимает 13-е место, что дает право сыграть в стыковых матчах за сохранение прописки в элите.