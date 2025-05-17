Дубль Ляказетта обеспечил «Лиону» победу над «Анже»

Завершились два матча 34-го тура французской Лиги 1.

В одном из поединков «Лион» обыграл «Анже» со счетом 2:0.

В составе хозяев дубль оформил нападающий Александр Ляказетт, который отличился на 55-й минуте с пенальти и на 72-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Лион — Анже 2:0 Голы: 1:0 Александр Ляказетт (пенальти) (55'), 2:0 Александр Ляказетт (72') Лион: Лукас Перри, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Дуйе Чалета-Цар (Тео Баришич, 90'), Мусса Ньякат, Николас Тальяфико, Таннер Тессманн (Неманья Матич, 69'), Жордан Верету, Тьяго Альмада (Корентин Толиссо, 78'), Райан Шерки (Абнер Винисиус, 90'), Малик Мартен Фофана, Александр Ляказетт (Жорж Микаутадзе, 79') Анже: Мелвин Зинга, Жак Экоми (Фарид Эль-Мелали, 63'), Мариус Куркуль, Зинедин Ульд-Халед (Enzo Caumont, 62'), Лилиан Раолисоа (Lanroy Machine, 85'), Флоран Анен, Жордан Лефор, Карлан Аркус, Химад Абделли, Эстебан Леполь (Peter Prosper, 84'), Усман Камара (Emmanuel Biumla, 74') Предупреждения: Жордан Лефор (12'), Дуйе Чалета-Цар (25'), Лилиан Раолисоа (59'), Enzo Caumont (90 + 2')

«Лион» по итогам сезона расположился на 7-й позиции (57 очков). «Анже» занимает 14-е место (36).

Календарь и таблица Лиги 1

В параллельном матче «Марсель» уверенно обыграл «Ренн» (4:2).

У хозяев дублем отметился Мэйсон Гринвуд, отличившись на 21-й минуте с пенальти и на 45+1-й минуте.

Еще 2 гола записал на свой счет Адриен Рабьо, который забил свои мячи на 38-й и 90+3-й минутах.

У «Ренна» отличились Исмаэль Коне на 14-й минуте и Карлос Андрес Гомес на 77-й минуте.

Футбол. Франция. Лига 1 Марсель — Ренн 4:2 Голы: 0:1 Исмаэль Коне (14'), 1:1 Мэйсон Гринвуд (пенальти) (21'), 2:1 Адриен Рабьо (38'), 3:1 Мэйсон Гринвуд (45 + 1'), 3:2 Андрес Гомес (77'), 4:2 Адриен Рабьо (90 + 3') Марсель: Херонимо Рульи, Микаэль Мурильо, Леонардо Балерди, Луис Фелипе (Поль Лирола, 46'), Исмаэль Беннасер (Билал Надир, 64'), Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Мэйсон Гринвуд, Адриен Рабьо, Луис Энрике, Джонатан Роу (Амин Арит, 71'), Амин Гуири (Ниль Мопе, 83') Ренн: Брис Самба (Стив Манданда, 90'), Адриен Трюффер, Лоранс Ассиньон, Жереми Жаке (Андрес Гомес, 61'), Антони Руо, Лилиан Брассье, Людовик Блас (Казим Олаигбе, 71'), Джауи Сиссе, Азор Матусива (Джордан Джеймс, 61'), Арно Калимуэндо, Исмаэль Коне (Секо Фофана, 61') Предупреждения: Исмаэль Коне (29'), Антони Руо (30'), Луис Фелипе (40'), Лоранс Ассиньон (50'), Микаэль Мурильо (64'), Амар Дедич (89')

По итогам сезона «Марсель» занял 2-е место с 65-ю очками в активе, а «Ренн» — на 12-й позиции (41).