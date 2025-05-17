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    Гончаренко — о ничьей с «Факелом»: Результат приемлемый, учитывая, что играли в меньшинстве

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    Главный тренер «Пари НН» Виктор Ганчаренко прокомментировал ничью своей команды с воронежским «Факелом» (1:1) в 29-м туре РПЛ.

    Виктор Гончаренко
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    Виктор Гончаренко

    «Учитывая, что мы проигрывали, остались в меньшинстве и сравняли, результат приемлемый. В нашем чемпионате очень сложно говорить, кто кого переигрывает, потому что борьба за очки и внизу, и наверху очень серьезная», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

    Команда Виктора Гончаренко уступала в счете, а с 43-й минуты играла в меньшинстве после удаления Хуана Боселли. Несмотря на это, нижегородцы сумели сравнять счет благодаря реализованному пенальти Вячеслава Грулёва и удержать ничью до финального свистка.

    «Пари НН» смогли показать характер и набрать важнейшее очко в борьбе за сохранение прописки в РПЛ.

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