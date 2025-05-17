Гончаренко — о ничьей с «Факелом»: Результат приемлемый, учитывая, что играли в меньшинстве

Главный тренерпрокомментировал ничью своей команды с воронежским(1:1) в 29-м туре РПЛ.

«Учитывая, что мы проигрывали, остались в меньшинстве и сравняли, результат приемлемый. В нашем чемпионате очень сложно говорить, кто кого переигрывает, потому что борьба за очки и внизу, и наверху очень серьезная», — цитирует Гончаренко «Матч ТВ».

Команда Виктора Гончаренко уступала в счете, а с 43-й минуты играла в меньшинстве после удаления Хуана Боселли. Несмотря на это, нижегородцы сумели сравнять счет благодаря реализованному пенальти Вячеслава Грулёва и удержать ничью до финального свистка.

«Пари НН» смогли показать характер и набрать важнейшее очко в борьбе за сохранение прописки в РПЛ.