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    Сон Хын Мин«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция
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    Гранат считает, что Станкович должен остаться в «Спартаке»

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    Бывший защитник «Спартака» Владимир Гранат выразил мнение, что текущий сезон для команды стоит считать неудачным.

    Деян Станкович
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    Деян Станкович

    «Можно сказать, что для "Спартака" этот сезон неудачный. Как только начинают говорить, что команда борется за чемпионство и Кубок России, все эти амбиции почему-то умирают на футбольном поле. Думаю, Станковичу стоит дать ещё шанс в виде второго сезона.

    Зимние трансферы совсем не усилили команду, потому что нужны были новые футболисты, но этого не получилось», — приводит слова Граната «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне «красно-белые» занимают 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28-ми туров и вылетели в финале Пути регионов Кубка России от «Ростова» (1:2).

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