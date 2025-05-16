Гранат считает, что Станкович должен остаться в «Спартаке»

Бывший защитниквыразил мнение, что текущий сезон для команды стоит считать неудачным.

«Можно сказать, что для "Спартака" этот сезон неудачный. Как только начинают говорить, что команда борется за чемпионство и Кубок России, все эти амбиции почему-то умирают на футбольном поле. Думаю, Станковичу стоит дать ещё шанс в виде второго сезона.

Зимние трансферы совсем не усилили команду, потому что нужны были новые футболисты, но этого не получилось», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В текущем сезоне «красно-белые» занимают 5-е место в РПЛ с 51 очком после 28-ми туров и вылетели в финале Пути регионов Кубка России от «Ростова» (1:2).