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    «Спартак» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция финала Пути Регионов Кубка России «Спартак» — «Ростов»

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    Спартак — Ростов
    В финале Пути Регионов Кубка России встречаются «Спартак» и «Ростов». Особенно важен этот матч для красно-белых, на фоне упущенных шансов в РПЛ и с надеждой на реванш за недавние кубковые неудачи. Следить за ходом встречи можно с нашим онлайном, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    19:10 У гостей сегодня максимально боевой состав, Хонатан Альба не стал придумывать ничего нового — все лучшие будут на поле. Как и ожидалось, в состав вернулся Вахания.

    А вот у «Спартака», как обычно, есть нюансы. Манфред Угальде и Ливай Гарсия одновременно на поле — это всегда непредсказуемо для самого «Спартака». Стили игры Манфреда и Ливая слишком разные, и многие даже связывают неудачи красно-белых этой весной с тем, что связка страйкеров до сих пор не работала.

    19:05 Добрый вечер с «Лукойл-Арены»! Начинаем текстовую онлайн-трансляцию финала Пути Регионов Кубка России, по традиции, с составов команд:

    «Спартак»: Максименко, Денисов, Рябчук, Бабич, Литвинов, Умяров, Угальде, Мартинс, Маркиньос, Гарсия, Барко.

    «Ростов»: Ятимов, Сако, Вахания, Осипенко, Игнатов, Щетинин, Шанталий, Комаров, Роналдо, Комличенко, Голенков.

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    «Спартак»

    Финиш сезона в чемпионате получился для «Спартака» провальным: три матча без побед, два поражения в дерби — от ЦСКА (1:2) и «Динамо» (0:2), а также унылая нулевая ничья с «Факелом». Все это отбросило команду Деяна Станковича на пятое место и окончательно лишило её шансов на титул. Сейчас от первого места москвичей отделяет десять очков за два тура до конца — это приговор. Кубок становится последним шансом спасти сезон и закончить его с трофеем.

    На фоне провалов в лиге кубковый «Спартак» кажется другой командой — с характером и концентрацией. Победа над «Динамо» в полуфинале Пути регионов (2:1) — пока единственная за последние четыре матча, но важная с психологической точки зрения. И теперь на кону — прямая дорога в большой финал.

    Хорошая новость для красно-белых: после дисквалификации снова готов играть Руслан Литвинов — он был удалён в матче с «Факелом», но наказание распространялось только на чемпионат. Также в распоряжении Станковича — все ключевые игроки. Возможно, в основу вернётся Зобнин, а в атаке ждут небольшие коррективы, хотя радикальной ротации ждать не стоит.

    «Ростов»

    Любопытная деталь: в сезоне команды встречались уже четыре раза — по два в чемпионате и в кубке. В РПЛ «Спартак» был безупречен (дважды по 3:0), но в четвертьфинале Кубка России дважды проиграл: 0:1 дома и 1:2 в Ростове. За последние 12 очных встреч паритет: по пять побед у каждой стороны и два ничейных исхода.

    Поражение от «Рубина» в прошлом туре (0:1) прервало беспроигрышную серию «Ростова», но мало что изменило: турнирных задач у команды Хонатана Альбы нет, вылет не грозит, а подняться выше сложно. Вся ставка — на Кубок, где клуб прошёл «Локомотив» в полуфинале Пути регионов и теперь готов снова сразиться со «Спартаком».

    Из кадровых потерь — только травмированный Виктор Мелехин. В остальном состав боевой, и, несмотря на «ничего не решающий» матч с «Рубином», Альба не дал отдохнуть лидерам — почти весь основной костяк вышел в старте. На матч в Москве выйдет тот же состав с минимальными изменениями: Вахания, вероятно, заменит Ланговича справа в защите.

    Второй важный нюанс — «Ростов» в 2025 году сильнее выглядит именно на выезде. За восемь матчей после зимнего перерыва — четыре победы, ничья и три поражения. Среди поверженных — «Оренбург» (2:1), «Факел» (3:2), а главное — «Локомотив» (2:0) в кубке. Учитывая сложности дома, игра в Москве может быть даже на руку ростовчанам.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Спартак» — «Ростов» с коэффициентом 1.88.

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