Спартак — Ростов: 1.88 — ставка на исход и прогноз на матч Кубка России

«Спартак» примет «Ростов» в матче финала Кубка России Пути регионов. Поединок пройдет 15 мая и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Путь к финалу: «Красно-белые» удачно провели групповую стадию Кубка России, заняв 1-е место (группа А) с 15-ю очками в активе после 6-и туров. В 1/4 финала Пути РПЛ «Спартак» проиграл «Ростову» по сумме 2-х встреч (0:1 и 1:2).

После этого команда опустилась до 1/8 финала Пути регионов, где оказалась сильнее «Акрона» (3:2). В четвертьфинале турнира «Спартак» одолел «Урал» (3:0), а в полуфинале обыграл «Динамо» М (2:1).

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ «красно-белые» уступили «бело-голубым» со счетом 0:2, пропустив все голы еще в 1-м тайме. До этого «Спартак» сыграл вничью с «Факелом» (0:0).

В последних 5-и поединках во всех турнирах команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Спартак» обыгрывал «Акрон» в РПЛ (3:2).

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» попытаются спасти сезон, выиграв Кубок России, но для этого необходимо проходить крепкий «Ростов». Команда Деяна Станковича бросит все силы на этот турнир.

По слухам, главный тренер «Спартака» может лишиться своего поста, если команда провалиться в предстоящем матче. Нет сомнений в том, что «красно-белые» создадут проблемы «Ростову».

«Ростов»

Путь к финалу: Команда также неплохо провела групповую стадию, заняв 2-е место и выйдя в плей-офф Кубка России. «Ростов» дошел до полуфинала Пути РПЛ, где уступил «Зениту» (0:1 и 0:2).

После этого команда опустилась до полуфинала Пути регионов, где сумела пройти «Локомотив» (2:0), забив по голу в каждом тайме. В финале «Ростов» ожидает грозный «Спартак».

Последние матчи: В прошедшей встрече команда проиграла «Рубину» в РПЛ со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 90+1-й минуте. До этого команда поделила очки с «Химками» (1:1).

В прошедших 5-и встречах «Ростов» проиграл только 1 раз, а также по 2 раза выиграл и сыграл вничью. За этот период команда обыгрывала «Локомотив» (2:0) и «Факел» (2:0).

Состояние команды: После ухода Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростов» точно не стал слабее. Эта команда точно способна создать трудности «Спартаку» в предстоящем матче.

В составе «Ростова» есть нападающий Егор Голенков, который удачно выступает в Кубке России нынешнего сезона. Этот форвард забил 5 голов за 9 встреч в рамках турнира.

Статистика для ставок

В последних 8-и встречах на своем поле «Спартак» выиграл 6 раз

«Ростов» проиграл только 1 матч из последних 5-и во всех турнирах

В последних 3-х очных встречах «Ростов» дважды обыгрывал «Спартак»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Спартака» — 1.70, победа «Ростова» — 5.10, ничья — за 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: «Спартак» будет доминировать, но и «Ростов» не так прост.

Ставка: Обе забьют за 1.88.

Прогноз: Первый тайм команды начнут активно. «Спартак» или «Ростов» должны открыть счет.

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.75.