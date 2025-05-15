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    Спартак — Ростов«Спартак» — «Ростов» 1:2. Онлайн, прямая трансляция
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    «Бетис» сыграл вничью против «Райо Вальекано»

    «Райо Вальекано» — «Бетис»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Райо Вальекано» и «Бетис» сыграли вничью в матче 36-го тура Ла Лиги — 2:2.

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    Иско

    В первом тайме мадридцы отличились дважды — голы на счету Хорхе де Фрутоса и Флориан Лежен на 37-й и 45+6-й минутах встречи соответственно.

    «Бетис» отыгрался во второй половине встречи — сократил отставание в счете Кучо на 51-й минуте, а спустя 10 минут Иско реализовал пенальти.

    Футбол. Испания. Примера
    Райо Вальекано — Бетис 2:2
    Голы: 1:0 Хорхе де Фрутос (38'), 2:0 Флорьян Лежён (45 + 6'), 2:1 Кучо Эрнандес (51'), 2:2 Иско (пенальти) (61') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Иван Балью (Альфонсо Эспино, 67'), Флорьян Лежён, Аридане Эрнандес, Пеп Чаварриа (Серхио Гвардиола, 90'), Андрей Рациу, Пате Сисс (Оскар Валентин, 68'), Педро Диас (Оскар Трехо, 82'), Альваро Гарсия, Иси Паласон, Хорхе де Фрутос (Унаи Лопес, 68') Бетис: Адриан, Рикардо Родригес, Натан, Марк Бартра, Юссуф Сабали (Айтор Руйбаль, 25'), Иско (Джовани Ло Чельсо, 69'), Пабло Форнальс (Вилльям Карвалью, 77'), Джонни Кардозо, Кучо Эрнандес (Седрик Бакамбу, 77'), Абде Эззальзули (Хесус Родригес Карабальо, 69'), Антони Предупреждения: Иван Балью (9'), Марк Бартра (45 + 5'), Натан (53'), Вилльям Карвалью (89')

    Команда Мануэля Пеллегрини не смогла догнать «Вильяреал» и остается на 6-м месте в Ла Лиге с 59 очками, отставая от лигочемпионского 5-го места на 5 очков за 2 тура до финиша.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Райо Вальекано» имеет равное количество очков с «Осасуной» (по 48), но мадридцы выше по дополнительным показателям и занмают 8-ю строчку в турнирной таблице.

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