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    Флик: Понравились все четыре матча против «Реала»

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался по поводу четырех успешных матчей его команды против мадридского «Реала» в этом сезоне.

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Очень рад за болельщиков и клуб, за то, как мы провели эти четыре матча с "Реалом", как отыгрались в последней встрече. Это было здорово. Они не касались мяча на нашей половине в течение 24 минут, и все благодаря нашей структуре. Это было фантастически, мы можем гордиться.

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    • Я счастлив, потому что знаю, что это важно для болельщиков. И нет, я не буду писать книгу. Я уже написал одну, и мне этого достаточно. Вся моя энергия направлена на "Барсу", мне нравится работать в клубе. Я сосредоточен на своей команде и не думаю о других», — цитирует немецкого специалиста Marca.

    Каталонцы победили «сливочных» в чемпионате Испании (4:0, 4:3), также была победа в Суперкубке Испании (5:2) и финале Кубка Короля (3:2).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Сейчас «Барселона» с 82 очками идет первой в Примере за три тура до конца чемпионата. «Реал» (75) — второй.

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