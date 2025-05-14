Флик: Понравились все четыре матча против «Реала»

Главный тренер «Барселоны»высказался по поводу четырех успешных матчей его команды против мадридского «Реала» в этом сезоне.

«Очень рад за болельщиков и клуб, за то, как мы провели эти четыре матча с "Реалом", как отыгрались в последней встрече. Это было здорово. Они не касались мяча на нашей половине в течение 24 минут, и все благодаря нашей структуре. Это было фантастически, мы можем гордиться.

Я счастлив, потому что знаю, что это важно для болельщиков. И нет, я не буду писать книгу. Я уже написал одну, и мне этого достаточно. Вся моя энергия направлена на "Барсу", мне нравится работать в клубе. Я сосредоточен на своей команде и не думаю о других», — цитирует немецкого специалиста Marca.

Каталонцы победили «сливочных» в чемпионате Испании (4:0, 4:3), также была победа в Суперкубке Испании (5:2) и финале Кубка Короля (3:2).

Календарь и таблица испанской Примеры

Сейчас «Барселона» с 82 очками идет первой в Примере за три тура до конца чемпионата. «Реал» (75) — второй.