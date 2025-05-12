Индзаги: Теперь не все зависит от нас в гонке за скудетто

Главный тренер «Интера»подвел итоги матча 36-го тура Серии А с «Интером» (2:0), а также высказался о чемпионской гонке с «Наполи».

«Я сказал перед игрой, что, к сожалению, скудетто больше не в наших руках, но нам нужно продолжать играть сосредоточенно, как мы это делали в матче с "Торино", отдавая все силы команде, которая еще не проигрывала перед своими домашними болельщиками. Нам нужна была жесткая игра, и она была таковой», — цитирует Индзаги Football Italia.

Календарь и таблица Серии А

За два тура до конца чемпионата Италии лидером является «Наполи» с 78 очками. Нерадзурри идут вторыми и отстают сейчас всего на одно очко.