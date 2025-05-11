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    Семшов: Никто не ожидал такой спад, ведь «Спартак» неплохо усилился

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    Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался об игре «Спартака» весной.

    Игорь Семшов
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    Игорь Семшов

    «Безусловно, никто не ожидал такой спад, ведь "Спартак" неплохо усилился. Может, ротация состава сыграла свою роль — Угальде чуть потерял уверенность из-за Гарсии. Можно сказать, что приобретя одного футболиста, они потеряли другого. Также повлияло давление в борьбе за чемпионство.

    Гарсия и Солари — основные игроки, и хочешь ты или нет, но их нужно выпускать в ущерб другим. Поэтому, может, химия здесь портится. Думаю, эти игроки должны помочь "Спартаку", когда пройдут адаптацию», — цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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