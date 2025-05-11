Семшов: Никто не ожидал такой спад, ведь «Спартак» неплохо усилился

Бывший футболист сборной Россиивысказался об игревесной.

«Безусловно, никто не ожидал такой спад, ведь "Спартак" неплохо усилился. Может, ротация состава сыграла свою роль — Угальде чуть потерял уверенность из-за Гарсии. Можно сказать, что приобретя одного футболиста, они потеряли другого. Также повлияло давление в борьбе за чемпионство.

Гарсия и Солари — основные игроки, и хочешь ты или нет, но их нужно выпускать в ущерб другим. Поэтому, может, химия здесь портится. Думаю, эти игроки должны помочь "Спартаку", когда пройдут адаптацию», — цитирует Семшова «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

В настоящий момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.