В первом круге команды не смогли выявить сильнейшего, завершив поединок вничью 1:1. В этом случае победа мало кому-либо что даст. «Рубин» может просто удержать 7-ю строчку, а «Ростов» имеет шанс обойти казанцев и выйти на их место.
«Ростов» набрал, вроде бы, неплохую форму. Посмотрим, смогут ли гости конвертировать это в хороший результат.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Рубин» — фаворит букмекеров за 2.25. Ставка на победу «Ростова» принимается с коэффициентом 3.25.
- Эксперты LiveSport считают, что «Рубин» наберет очки в этом матче. Ставки доступны по ссылке.
- Искусственный интеллект ожидает победу «Рубина» 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.
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