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    «Барселона» — «Реал»«Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция
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    «Рубин» — «Ростов»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Рубин» примет «Ростов» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 11 мая в 19:30 на «Ак Барс Арене».

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    В первом круге команды не смогли выявить сильнейшего, завершив поединок вничью 1:1. В этом случае победа мало кому-либо что даст. «Рубин» может просто удержать 7-ю строчку, а «Ростов» имеет шанс обойти казанцев и выйти на их место.

    «Ростов» набрал, вроде бы, неплохую форму. Посмотрим, смогут ли гости конвертировать это в хороший результат.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Рубин» — фаворит букмекеров за 2.25. Ставка на победу «Ростова» принимается с коэффициентом 3.25.

    • Эксперты LiveSport считают, что «Рубин» наберет очки в этом матче. Ставки доступны по ссылке.

    • Искусственный интеллект ожидает победу «Рубина» 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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