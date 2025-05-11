приметв матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Игра состоится 11 мая в 19:30 на «Ак Барс Арене».

В первом круге команды не смогли выявить сильнейшего, завершив поединок вничью 1:1. В этом случае победа мало кому-либо что даст. «Рубин» может просто удержать 7-ю строчку, а «Ростов» имеет шанс обойти казанцев и выйти на их место.

«Ростов» набрал, вроде бы, неплохую форму. Посмотрим, смогут ли гости конвертировать это в хороший результат.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Рубин» — фаворит букмекеров за 2.25. Ставка на победу «Ростова» принимается с коэффициентом 3.25.

Эксперты LiveSport считают, что «Рубин» наберет очки в этом матче. Ставки доступны по ссылке.

Искусственный интеллект ожидает победу «Рубина» 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Рубин» — «Ростов» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.