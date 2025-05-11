Рубин — Ростов: 2.25 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

«Рубин» примет «Ростов» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 11 мая и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанцы располагаются на 7-й позиции в РПЛ, набрав 39 очков за 27 туров. «Рубин» уже не сможет претендовать на место в топ-5 по итогам чемпионата.

Команда точно завершит сезон в середине турнирной таблицы. При этом, «Рубин» довольно неплохо выступает на своем поле в нынешнем сезоне, набрав 23 очка из 39-и возможных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ казанцы уступили «Краснодару» со счетом 1:2, пропустив все голы уже в 1-м тайме. До этого «Рубин» с таким же счетом смог одолеть «Факел».

В последних 5-и встречах у казанцев по 2 победы и поражения, а также 1 ничейный результат в матче против «Крыльев Советов» (1:1). За этот отрезок «Рубин» также уступил «Динамо» М (1:3) и обыграл «Локомотив» (1:0).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграют: Марвин Чуни и Богдан Йокич (у обоих — травмы).

Состояние команды: Казалось бы, у «Рубина» уже нет турнирных задач на остаток сезона, но тут врывается «Ростов», который может сместить казанцев с 7-й строчки в таблице.

Ростовчане отстают от «Рубина» лишь на 1 балл и предстоящая встреча может поменять команды местами в турнирной таблице, а казанцам этого точно не хотелось бы.

«Ростов»

Турнирное положение: Ростовчане располагаются на 8-й позиции в таблице РПЛ, отставая от 7-й строчки («Рубин») лишь на 1 балл. «Ростову» осталось провести 3 матча в нынешнем сезоне.

По результатам гостевых встреч команда занимает 6-е место в лиге, набрав 18 очков из 39-и возможных. За 13 встреч при чужих трибунах «Ростов» забил 18 голов при 23-х пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Химками» (1:1), сравняв счет на 89-й минуте. Матчем ранее «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:0) в Кубке России.

У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Ростов» также обыграл «Факел» (2:0) и сыграл вничью с тем же «Локомотивом» (1:1).

Не сыграют: Эяд Эль-Аскалани и Виктор Мелехин (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Ростов» провел неплохой сезон, учитывая, что команду покинул Валерий Карпин. Казалось, ростовчане пойдут ко дну, но этого не произошло.

Стоит отметить, что «Ростов» частенько обыгрывал «Рубин» в очных противостояниях. За последние 5 встреч ростовчане трижды побеждали казанцев.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах «Рубин» дважды проиграл

«Ростов» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Рубин» обыграл «Ростов» только 1 раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубин» — 2.25, победа «Ростов» — 3.25, ничья — за 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

Прогноз: Можно предположить, что «Рубин» наберет свои очки в предстоящем матче. Казанцы уверенно выступают на своем поле.

Ставка: Победа «Рубина» за 2.25.

Прогноз: Для того, чтобы победить «Рубину» будет необходимо забивать больше 1-го гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Рубина» 1.5 больше за 2.08.