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    Казанцы наберут очки в матче против «Ростова»?

    Рубин — Ростов: 2.25 — ставка на исход и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Ростов»
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    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
    «Рубин» примет «Ростов» в матче 28-го тура российской Премьер-лиги. Поединок пройдет 11 мая и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Ростов», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Мая 2025 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 19:30 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
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    «Рубин»

    Турнирное положение: Казанцы располагаются на 7-й позиции в РПЛ, набрав 39 очков за 27 туров. «Рубин» уже не сможет претендовать на место в топ-5 по итогам чемпионата.

    Команда точно завершит сезон в середине турнирной таблицы. При этом, «Рубин» довольно неплохо выступает на своем поле в нынешнем сезоне, набрав 23 очка из 39-и возможных.

    Рубин — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре РПЛ казанцы уступили «Краснодару» со счетом 1:2, пропустив все голы уже в 1-м тайме. До этого «Рубин» с таким же счетом смог одолеть «Факел».

    В последних 5-и встречах у казанцев по 2 победы и поражения, а также 1 ничейный результат в матче против «Крыльев Советов» (1:1). За этот отрезок «Рубин» также уступил «Динамо» М (1:3) и обыграл «Локомотив» (1:0).

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    Не сыграют: Марвин Чуни и Богдан Йокич (у обоих — травмы).

    Состояние команды: Казалось бы, у «Рубина» уже нет турнирных задач на остаток сезона, но тут врывается «Ростов», который может сместить казанцев с 7-й строчки в таблице.

    Ростовчане отстают от «Рубина» лишь на 1 балл и предстоящая встреча может поменять команды местами в турнирной таблице, а казанцам этого точно не хотелось бы.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане располагаются на 8-й позиции в таблице РПЛ, отставая от 7-й строчки («Рубин») лишь на 1 балл. «Ростову» осталось провести 3 матча в нынешнем сезоне.

    По результатам гостевых встреч команда занимает 6-е место в лиге, набрав 18 очков из 39-и возможных. За 13 встреч при чужих трибунах «Ростов» забил 18 голов при 23-х пропущенных.

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    • Последние матчи: В прошлом туре РПЛ команда сыграла вничью с «Химками» (1:1), сравняв счет на 89-й минуте. Матчем ранее «Ростов» обыграл «Локомотив» (2:0) в Кубке России.

    У команды продолжается беспроигрышная серия во всех турнирах, которая насчитывает уже 4 матча подряд. За этот отрезок «Ростов» также обыграл «Факел» (2:0) и сыграл вничью с тем же «Локомотивом» (1:1).

    Не сыграют: Эяд Эль-Аскалани и Виктор Мелехин (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Ростов» провел неплохой сезон, учитывая, что команду покинул Валерий Карпин. Казалось, ростовчане пойдут ко дну, но этого не произошло.

    Стоит отметить, что «Ростов» частенько обыгрывал «Рубин» в очных противостояниях. За последние 5 встреч ростовчане трижды побеждали казанцев.

    Статистика для ставок

    • В последних 3-х встречах «Рубин» дважды проиграл

    • «Ростов» не проигрывает на протяжении 4-х последних матчей

    • В последних 5-и очных встречах «Рубин» обыграл «Ростов» только 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубин» — 2.25, победа «Ростов» — 3.25, ничья — за 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.90.

    Прогноз: Можно предположить, что «Рубин» наберет свои очки в предстоящем матче. Казанцы уверенно выступают на своем поле.

    Ставка: Победа «Рубина» за 2.25.

    Прогноз: Для того, чтобы победить «Рубину» будет необходимо забивать больше 1-го гола.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Рубина» 1.5 больше за 2.08.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рубин — Ростов?

    Матч Рубин — Ростов состоится 11 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Рубин — Ростов?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Рубина»..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рубин — Ростов?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Рубина».» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин — Ростов?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рубин — Ростов?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Рубин» — 2.25, победа «Ростов» — 3.25, ничья — за 3.35.

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    Рубин — Ростов: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 11.05.202519:30. Казанцы наберут очки в матче против «Ростова»?
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