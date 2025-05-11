проведут очную встречу в матче 36-го тура английской Премьер-лиги, которая состоится 11 мая в 18:30 мск на стадионе «Энфилд Роуд».

«Арсенал» сильно расстроился после вылета из лиги чемпионов. После этого поднять настроение ему может победа над принципиальным соперником. Ну и к тому же второй позиции «канониров» угрожают «Ман Сити» и «Ньюкасл». Нужно набирать очки.

Если «Арсенал» выиграет, то это будет историческая победа. На поле «мерсисайдцев» в АПЛ «красно-белые» не побеждали уже очень давно. Позволит ли команда Арне Слота гостям победить?

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

«Ливерпуль» — фаворит букмекеров за 2.31. Ставка на победу «Арсенала» принимается с коэффициентом 3.05.

Эксперты LiveSport ожидают от матча голов. Они сделали соответствующие ставки, которые можно посмотреть здесь.

Искусственный интеллект считает, что победит «Арсенал» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.