«Арсенал» сильно расстроился после вылета из лиги чемпионов. После этого поднять настроение ему может победа над принципиальным соперником. Ну и к тому же второй позиции «канониров» угрожают «Ман Сити» и «Ньюкасл». Нужно набирать очки.
Если «Арсенал» выиграет, то это будет историческая победа. На поле «мерсисайдцев» в АПЛ «красно-белые» не побеждали уже очень давно. Позволит ли команда Арне Слота гостям победить?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Ливерпуль» — фаворит букмекеров за 2.31. Ставка на победу «Арсенала» принимается с коэффициентом 3.05.
- Эксперты LiveSport ожидают от матча голов. Они сделали соответствующие ставки, которые можно посмотреть здесь.
- Искусственный интеллект считает, что победит «Арсенал» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
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