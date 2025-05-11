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    «Барселона» — «Реал»«Барселона» — «Реал» Мадрид. Онлайн, прямая трансляция
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    «Ливерпуль» — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Ливерпуль» и «Арсенал» проведут очную встречу в матче 36-го тура английской Премьер-лиги, которая состоится 11 мая в 18:30 мск на стадионе «Энфилд Роуд».

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    «Арсенал» сильно расстроился после вылета из лиги чемпионов. После этого поднять настроение ему может победа над принципиальным соперником. Ну и к тому же второй позиции «канониров» угрожают «Ман Сити» и «Ньюкасл». Нужно набирать очки.

    Если «Арсенал» выиграет, то это будет историческая победа. На поле «мерсисайдцев» в АПЛ «красно-белые» не побеждали уже очень давно. Позволит ли команда Арне Слота гостям победить?

    Календарь и таблица АПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Ливерпуль» — фаворит букмекеров за 2.31. Ставка на победу «Арсенала» принимается с коэффициентом 3.05.

    • Эксперты LiveSport ожидают от матча голов. Они сделали соответствующие ставки, которые можно посмотреть здесь.

    • Искусственный интеллект считает, что победит «Арсенал» со счетом 2:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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