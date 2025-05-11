Ливерпуль — Арсенал: 2.60 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

Ливерпуль
Арсенал Лондон
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Мерсисайдцы» гарантировали себе 1-е место по итогам нынешнего сезона. «Ливерпуль» прочно закрепился на вершине таблицы АПЛ с 82 очками в активе после 35-и туров.
Команда также располагается на 1-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, набрав 44 очка из 51-го возможного. «Ливерпуль» потерял очень мало баллов на своем поле.
Ливерпуль — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом туре «мерсисайдцы» проиграли «Челси» со счетом 1:3, пропустив голы в каждом тайме. До этого «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1).
В прошедших 5-и поединках команда трижды победила и дважды проиграла. За этот отрезок «Ливерпуль» также обыгрывал «Лестер» (1:0) и «Вест Хэм» (2:1), а также проиграл «Фулхэму» (2:3).
Не сыграет: Джо Гомес из-за травмы.
Состояние команды: «Ливерпуль» уже в полную силу празднует чемпионство, ведь «Арсенал» их уже не догонит. «Мерсисайдцы» провели шикарный сезон, не дав шансов преследователям.
В «Ливерпуле» феноменальный сезон провел Мохамед Салах, который закрепился на 1-м месте в списке лучших бомбардиров АПЛ. Форвард забил 28 голов и сделал 18 голевых передач за 35 встреч.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе после 35-и туров. «Арсенал» еще не закрепился на 2-й позиции в чемпионате, ведь «Манчестер Сити» наступает на пятки.
В гостях команда выступает очень даже неплохо, занимая 2-е место в лиге по этому показателю и уступая лидерство тому же «Ливерпулю». За 17 встреч на чужом поле «Арсенал» набрал 31 очко из 51-го возможного.
Последние матчи: В прошлом поединке «канониры» проиграли ПСЖ (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Матчем ранее «Арсенал» уступил «Борнмуту» (1:2) в АПЛ.
Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Арсенал» проиграл ПСЖ (0:1), а также сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).
Не сыграют: Габриэль, Габриэль Жезус, Кай Хаверц и Такехиро Томиясу (у всех — травмы).
Состояние команды: За 3 тура до конца чемпионата «Арсенал» еще не обеспечил себе 2-е место в лиге. «Канонирам» необходимо набирать максимум очков для того, чтобы не дать возможность «Манчестер Сити» подняться выше.
«Арсенал» частенько доставляет проблемы «Ливерпулю» в очных встречах. За последние 5 матчей команды дважды сыграли вничью и однажды «канониры» победили.
Статистика для ставок
- В последних 5-и встречах «Ливерпуль» трижды победил
- «Арсенал» проиграл 3 последних матча во всех турнирах
- В последних 5-и встречах «Арсенал» обыгрывал «Ливерпуль» 1 раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.00, победа «Арсенала» — 3.75, ничья — за 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.
- 2.00Монако — Лион: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.80Атлетико — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.35Монпелье — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Можно предположить, что команды забьют много голов. «Ливерпуль» будет много атаковать, но и «Арсеналу» надо побеждать.
Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.60.
Прогноз: Первый тайм команды начнут активно.
Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.35.