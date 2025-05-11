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    Ливерпуль — Арсенал: 2.60 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Арсенал»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    «Ливерпуль» примет «Арсенал» в матче 36-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 11 мая и начнется в 18:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 11 Мая 2025 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 18:30 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: «Мерсисайдцы» гарантировали себе 1-е место по итогам нынешнего сезона. «Ливерпуль» прочно закрепился на вершине таблицы АПЛ с 82 очками в активе после 35-и туров.

    Команда также располагается на 1-й позиции в лиге по результатам домашних встреч, набрав 44 очка из 51-го возможного. «Ливерпуль» потерял очень мало баллов на своем поле.

    Ливерпуль — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре «мерсисайдцы» проиграли «Челси» со счетом 1:3, пропустив голы в каждом тайме. До этого «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» (5:1).

    В прошедших 5-и поединках команда трижды победила и дважды проиграла. За этот отрезок «Ливерпуль» также обыгрывал «Лестер» (1:0) и «Вест Хэм» (2:1), а также проиграл «Фулхэму» (2:3).

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграет: Джо Гомес из-за травмы.

    Состояние команды: «Ливерпуль» уже в полную силу празднует чемпионство, ведь «Арсенал» их уже не догонит. «Мерсисайдцы» провели шикарный сезон, не дав шансов преследователям.

    В «Ливерпуле» феноменальный сезон провел Мохамед Салах, который закрепился на 1-м месте в списке лучших бомбардиров АПЛ. Форвард забил 28 голов и сделал 18 голевых передач за 35 встреч.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» занимают 2-е место в таблице АПЛ с 67-ю очками в активе после 35-и туров. «Арсенал» еще не закрепился на 2-й позиции в чемпионате, ведь «Манчестер Сити» наступает на пятки.

    В гостях команда выступает очень даже неплохо, занимая 2-е место в лиге по этому показателю и уступая лидерство тому же «Ливерпулю». За 17 встреч на чужом поле «Арсенал» набрал 31 очко из 51-го возможного.

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    • Последние матчи: В прошлом поединке «канониры» проиграли ПСЖ (1:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Матчем ранее «Арсенал» уступил «Борнмуту» (1:2) в АПЛ.

    Команда не может победить во всех турнирах на протяжении 4-х последних матчей. За этот отрезок «Арсенал» проиграл ПСЖ (0:1), а также сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

    Не сыграют: Габриэль, Габриэль Жезус, Кай Хаверц и Такехиро Томиясу (у всех — травмы).

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    Состояние команды: За 3 тура до конца чемпионата «Арсенал» еще не обеспечил себе 2-е место в лиге. «Канонирам» необходимо набирать максимум очков для того, чтобы не дать возможность «Манчестер Сити» подняться выше.

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    • «Арсенал» частенько доставляет проблемы «Ливерпулю» в очных встречах. За последние 5 матчей команды дважды сыграли вничью и однажды «канониры» победили.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и встречах «Ливерпуль» трижды победил

    • «Арсенал» проиграл 3 последних матча во всех турнирах

    • В последних 5-и встречах «Арсенал» обыгрывал «Ливерпуль» 1 раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.00, победа «Арсенала» — 3.75, ничья — за 3.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.70 и 2.15 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что команды забьют много голов. «Ливерпуль» будет много атаковать, но и «Арсеналу» надо побеждать.

    Ставка: Тотал 3.5 больше за 2.60.

    Прогноз: Первый тайм команды начнут активно.

    Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ливерпуль — Арсенал?

    Матч Ливерпуль — Арсенал состоится 11 мая 2025 года в 18:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал 3.5 больше..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ливерпуль — Арсенал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал 3.5 больше.» с коэффициентом у букмекеров 2.60.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Арсенал?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ливерпуль — Арсенал?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.00, победа «Арсенала» — 3.75, ничья — за 3.50.

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