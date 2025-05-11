Флик прокомментировал победу над «Реалом»

Главный тренер «Барселоны»высказался по поводу яркой победы его команды в матче 35-го тура испанской Ла Лиги с «Реалом» (4:3).

«Победа в четырех "эль класико" многое значит для болельщиков. Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы выиграть следующий матч. Мне не всегда весело, но нравится, как выступает команда. Футбол состоит из ошибок. Наша задача — свести их к минимуму», — сказал Флик на послематчевой пресс-конференции.

Календарь и таблица испанской Примеры

В этом сезоне «Барселона» выиграла все четыре встречи у мадридского «Реала». После 35 туров каталонцы уверенно лидируют в таблице чемпионата Испании с 82 очками. «Сливочные» идут вторыми и имеют на 7 очков меньше.