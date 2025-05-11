В матче 33-го тура немецкой Бундеслигипримет дортмундскую. Встрече составит 11 мая на «Бай Арене». Начало в 16:30 мск.

За два тура до конца турнира дортмундцы все еще претендуют на место в Лиге чемпионов. Они отстают от «Фрайбурга» на 4 очка. Если им удастся выиграть два последних матча, то они смогут повысить свои шансы на успех.

«Байеру» уже ничего не нужно, клуб получил путевку в ЛЧ. При этом леверкузенцы продолжают набирать очки. Они не проигрывают уже больше пяти туров. Посмотрим, даст ли команда Хаби Алонсо шансы сопернику добыть нужные 3 очка.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 2.70 на победу «Байера» и 2.45 на победу «Боруссии».

Эксперты LiveSport верят в гостей. Подробнее о ставках в этом прогнозе.

Искусственный интеллект считает, что «Боруссия» добьется победы со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Байер» — «Боруссия» Д смотрите на LiveCup.Run.

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