За два тура до конца турнира дортмундцы все еще претендуют на место в Лиге чемпионов. Они отстают от «Фрайбурга» на 4 очка. Если им удастся выиграть два последних матча, то они смогут повысить свои шансы на успех.
«Байеру» уже ничего не нужно, клуб получил путевку в ЛЧ. При этом леверкузенцы продолжают набирать очки. Они не проигрывают уже больше пяти туров. Посмотрим, даст ли команда Хаби Алонсо шансы сопернику добыть нужные 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 2.70 на победу «Байера» и 2.45 на победу «Боруссии».
- Эксперты LiveSport верят в гостей. Подробнее о ставках в этом прогнозе.
- Искусственный интеллект считает, что «Боруссия» добьется победы со счетом 2:0.
Трансляция матча
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