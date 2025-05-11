Ачелотти — о проигрыше в Эль-Класико: Не стоит забывать, что мы остались без пятерых защитников

Главный тренер мадридскогопосле поражения от(3:4) в Класико отметил, что исход матча во многом был предопределен ошибками его команды в обороне.

«У нас были отличные моменты, мы хорошо атаковали, забили три гола и могли забить еще больше. Не стоит забывать, что мы остались без пятерых защитников. Мы делали достаточно явные ошибки и поплатились пропущенными голами», — приводит слова Анчелотти Marca.

Наставник также объяснил замену Винисиуса травмой голеностопа, а относительно Родриго добавил, что игрок ещё не до конца восстановился после болезни, но никаких серьёзных проблем с ним нет.

После этого поражения «Реал» с 75 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая «Барселоне» семь очков за три тура до конца сезона.