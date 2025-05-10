«Валенсия» уверенно обыграла «Хетафе» на домашнем стадионе

В 35-м туре чемпионата Испаниина домашней арене «Месталья» уверенно обыграласо счётом 3:0.

Уже в первом тайме хозяева решили исход встречи: на 8-й минуте Пепелу реализовал пенальти, на 18-й минуте Диего Лопес удвоил преимущество после ошибки в обороне гостей, а на 37-й минуте Уго Дуро, также с пенальти, довел счет до крупного.

Вторая половина матча прошла без голов, и «Валенсия» спокойно довела игру до победы.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Хетафе 3:0 Голы: 1:0 Пепелу (пенальти) (8'), 2:0 Диего Лопес (18'), 3:0 Уго Дуро (пенальти) (37') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Рафаэль Мир Висенте, 58'), Димитри Фулкье (Муктар Дьякаби, 58'), Сесар Таррега, Кристьян Москера, Хосе Луис Гайя (Хесус Васкес Алькальде, 80'), Андре Алмейда (Иван Хайме, 70'), Пепелу (-Энцо Барренечеа, 79'), Луис Риоха (Фран Перес, 59'), Хави Герра, Уго Дуро Хетафе: Давид Сория, Альваро Родригес (Бертуг Йылдырым, 69'), Хуан Бернат (Кобо да Коста, 57'), Диего Рико, Домингуш Дуарте, Омар Альдерете (Хуан Беррокаль, 57'), Хуан Иглесиас (Аллан Ньом, 79'), Луис Милья, Рамон Терратс (Yellu Santiago, 87'), Борха Майораль, Петер Гонсалес (Исмаэль Бекуха, 69') Предупреждения: Омар Альдерете (7'), Диего Рико (26'), Домингуш Дуарте (35'), Диего Лопес (50'), Давид Сория (50'), Хави Герра (72'), Сесар Таррега (77'), Хуан Беррокаль (83')

Благодаря этому успеху команда приблизилась к зоне еврокубков, а «Хетафе» продолжил серию поражений и остался в середине турнирной таблицы.