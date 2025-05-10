Флик — об игре против «Реала»: В таких матчах турнирная таблица не имеет значения

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча св 35-м туре Ла Лиги.

«Мы хотим быть активными, доминировать, играть первым номером. Реал — фантастическая команда, но мы играем дома, при поддержке своих болельщиков. В таких матчах турнирная таблица не имеет значения», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

По словам Флика, команда оправилась после поражения от «Интера» в Лиге чемпионов и готова к ключевому противостоянию сезона. Тренер отметил, что класико — это особый матч, в котором важно быть уверенными в себе и показывать свой футбол.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая «Реал» на четыре очка (79 против 75). Победа в класико позволит каталонцам существенно увеличить шансы на чемпионство, а успех мадридцев обострит борьбу за титул в оставшихся турах.