1-й таймАтлетико — Реал СосьедадОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джулиано Симеоне«Атлетико» — «Реал Сосьедад». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Краснодар» проиграл ЦСКА в матче РПЛ

    ЦСКА — «Краснодар»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России ЦСКА Краснодар
    ЦСКА обыграл «Краснодар» (1:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Единственный гол в этом матче армейцы забили на 69-й минуте благодаря точному удару Сауля Гуарирапы.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    ЦСКА — Краснодар 1:0
    Гол: 1:0 Сауль Гуарирапа (69') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев (Джамалутдин Абдулкадыров, 62'), Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков (Bandikyan A., 89'), Матвей Кисляк (Секу Койта, 67'), Кристиян Бистрович, Рифат Жемалетдинов (Миралем Пьянич, 63'), Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев (Сауль Гуарирапа, 63') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Сергей Петров (Джованни Гонсалес, 72'), Кайо, Александр Черников, Кевин Ленини (Никита Кривцов, 76'), Эдуард Сперцян, Жуан Баши (Мозес Кобнан, 84'), Диего Силва, Виктор Са (Олакунле Олусегун, 72'), Джон Кордоба

    После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 61-м очком в активе. ЦСКА — на 3-й позиции (55 баллов).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Реал» выдадут результативный матч
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • Команды организуют голевую феерию?
  • «Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
  • «Спартак» отберет очки у «Динамо»?!
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Завтра в 19:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торино — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Германия — Казахстан
  • Хоккей
  • Завтра в 17:20
    •  2.35
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры