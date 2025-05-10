«Краснодар» проиграл ЦСКА в матче РПЛ

обыграл(1:0) в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.

Единственный гол в этом матче армейцы забили на 69-й минуте благодаря точному удару Сауля Гуарирапы.

Футбол. Россия. Премьер-лига ЦСКА — Краснодар 1:0 Гол: 1:0 Сауль Гуарирапа (69') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Игорь Дивеев (Джамалутдин Абдулкадыров, 62'), Виллиан Роша, Мойзес, Иван Обляков (Bandikyan A., 89'), Матвей Кисляк (Секу Койта, 67'), Кристиян Бистрович, Рифат Жемалетдинов (Миралем Пьянич, 63'), Кирилл Глебов, Адольфо Гайч, Тамерлан Мусаев (Сауль Гуарирапа, 63') Краснодар: Станислав Агкацев, Лукас Оласа, Сергей Петров (Джованни Гонсалес, 72'), Кайо, Александр Черников, Кевин Ленини (Никита Кривцов, 76'), Эдуард Сперцян, Жуан Баши (Мозес Кобнан, 84'), Диего Силва, Виктор Са (Олакунле Олусегун, 72'), Джон Кордоба

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 61-м очком в активе. ЦСКА — на 3-й позиции (55 баллов).