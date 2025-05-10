Анчелотти — о Хаби Алонсо: Для него открыты все двери, потому что он один из лучших в мире

Главный тренер мадридскогопрокомментировал уходиз леверкузенского

«Я читал, что он покидает Байер. Алонсо проделал фантастическую работу. Для него открыты все двери, потому что он один из лучших в мире», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

По данным СМИ, именно Алонсо станет преемником Анчелотти на посту главного тренера «Реала» — итальянец покинет клуб после матча с «Барселоной» 11 мая, и этот вопрос уже решён на уровне руководства клуба.

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По информации ряда источников, итальянец достиг принципиальной договорённости с Бразильской конфедерацией футбола и может возглавить национальную команду уже этим летом.