17:00Динамо Мх — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Энрике«Динамо» Мх — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Анчелотти — о Хаби Алонсо: Для него открыты все двери, потому что он один из лучших в мире

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Реал Мадрид
    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал уход Хаби Алонсо из леверкузенского «Байера».

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Я читал, что он покидает Байер. Алонсо проделал фантастическую работу. Для него открыты все двери, потому что он один из лучших в мире», — сказал Анчелотти на пресс-конференции.

    По данным СМИ, именно Алонсо станет преемником Анчелотти на посту главного тренера «Реала» — итальянец покинет клуб после матча с «Барселоной» 11 мая, и этот вопрос уже решён на уровне руководства клуба.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    По информации ряда источников, итальянец достиг принципиальной договорённости с Бразильской конфедерацией футбола и может возглавить национальную команду уже этим летом.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли ЦСКА и «Краснодар» определить сильнейшего?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Зениту» нельзя терять очки
  • «Динамо» Мх — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Смело ставим на голевое шоу!
  • «Монако» — «Лион». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 10 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.15
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.35
  • Прогноз на матч Монпелье — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры