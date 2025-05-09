ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Интер» и «Пари Сен-Жермен» заслужили выход в финал Лиги чемпионов: именно они были лучшими командами турнира
    Все новости спорта

    Ряд ключевых игроков «ПСЖ» получили отдых после выхода в финал Лиги чемпионов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Франции Лига 1 ПСЖ
    Ряд ключевых игроков «ПСЖ» получили длительный отдых после победы над «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Ашраф Хакими
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ашраф Хакими

    В краткосрочный отпуск отправлены вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш и Виллиан Пачо, а также полузащитники Витинья и Фабиан Руис.

    Все они пропустят матч 33-го тура Лиги 1 против «Монпелье» 10 мая и вернутся к тренировкам с командой на следующей неделе.

    Такое решение связано с досрочным чемпионством в Лиге 1 и необходимости дать лидерам команды время на восстановление перед финалом Лиги чемпионов.

    Финал Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Интером», состоится 31 мая в Мюнхене.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Швеция устроит разгром на домашнем льду
  • Швеция — Словакия. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Чехия начнет турнир с победы
  • Швейцария — Чехия. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сохранит ли «Милан» шансы на еврокубки?
  • «Милан» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швейцария — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  3.35
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Мх — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры