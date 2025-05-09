Ряд ключевых игроков «ПСЖ» получили отдых после выхода в финал Лиги чемпионов

Ряд ключевых игроковполучили длительный отдых после победы надв полуфинале Лиги чемпионов.

В краткосрочный отпуск отправлены вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Ашраф Хакими, Маркиньос, Нуну Мендеш и Виллиан Пачо, а также полузащитники Витинья и Фабиан Руис.

Все они пропустят матч 33-го тура Лиги 1 против «Монпелье» 10 мая и вернутся к тренировкам с командой на следующей неделе.

Такое решение связано с досрочным чемпионством в Лиге 1 и необходимости дать лидерам команды время на восстановление перед финалом Лиги чемпионов.

Финал Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Интером», состоится 31 мая в Мюнхене.