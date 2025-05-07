Поединок «Интер» — «Барселона» стал бы отличным финалом турнира. ПСЖ и «Арсеналу» придется постараться, чтобы дотянуть до того же уровня интриги и накала, который был вчера в Милане.
Как бы там ни было, в Париже будут встречаться две команды, которые очень голодны к подобного рода матчам. ПСЖ только раз в своей истории играл в финале Лиги чемпионов. «Арсенал» был там в 2006 году. Так что обе команды настроены на серьезную борьбу, что добавить предстоящему поединку особой атмосферы.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Также стоит отметить, что соперники уже все выяснили у себя в чемпионатах. Для каждого игра в Париже будет своего рода главной в сезоне.
Прогнозы и ставки
Что предлагают эксперты:
- Букмекеры считают ПСЖ фаворитом противостояния. Коэффициенты на матч составляют 2.33 и 3.25. На проход команд в финал цифры составляют 1.24 и 4.20.
- На LiveSport.Ru вышло два прогноза. В одном эксперты сделали ставку на результативность поединка. Во втором они предложили более смелую ставку на победителя матча.
- По оценке искусственного интеллекта, ПСЖ снова должен выиграть со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.