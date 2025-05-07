22:00ПСЖ — АрсеналОнлайн
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    Усман Дембеле«ПСЖ» — «Арсенал». Онлайн, прямая трансляция
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    ПСЖ — «Арсенал»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    7 мая в Париже ПСЖ встретится с лондонским «Арсеналом» в рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что предыдущая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «парижан».

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    Поединок «Интер» — «Барселона» стал бы отличным финалом турнира. ПСЖ и «Арсеналу» придется постараться, чтобы дотянуть до того же уровня интриги и накала, который был вчера в Милане.

    Как бы там ни было, в Париже будут встречаться две команды, которые очень голодны к подобного рода матчам. ПСЖ только раз в своей истории играл в финале Лиги чемпионов. «Арсенал» был там в 2006 году. Так что обе команды настроены на серьезную борьбу, что добавить предстоящему поединку особой атмосферы.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Также стоит отметить, что соперники уже все выяснили у себя в чемпионатах. Для каждого игра в Париже будет своего рода главной в сезоне.

    Прогнозы и ставки

    Что предлагают эксперты:

    • Букмекеры считают ПСЖ фаворитом противостояния. Коэффициенты на матч составляют 2.33 и 3.25. На проход команд в финал цифры составляют 1.24 и 4.20.

    • На LiveSport.Ru вышло два прогноза. В одном эксперты сделали ставку на результативность поединка. Во втором они предложили более смелую ставку на победителя матча.

    • По оценке искусственного интеллекта, ПСЖ снова должен выиграть со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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