7 мая в Парижевстретится с лондонскимв рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов. Напомним, что предыдущая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «парижан».

Поединок «Интер» — «Барселона» стал бы отличным финалом турнира. ПСЖ и «Арсеналу» придется постараться, чтобы дотянуть до того же уровня интриги и накала, который был вчера в Милане.

Как бы там ни было, в Париже будут встречаться две команды, которые очень голодны к подобного рода матчам. ПСЖ только раз в своей истории играл в финале Лиги чемпионов. «Арсенал» был там в 2006 году. Так что обе команды настроены на серьезную борьбу, что добавить предстоящему поединку особой атмосферы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Также стоит отметить, что соперники уже все выяснили у себя в чемпионатах. Для каждого игра в Париже будет своего рода главной в сезоне.

Прогнозы и ставки

Что предлагают эксперты:

Букмекеры считают ПСЖ фаворитом противостояния. Коэффициенты на матч составляют 2.33 и 3.25. На проход команд в финал цифры составляют 1.24 и 4.20.

На LiveSport.Ru вышло два прогноза. В одном эксперты сделали ставку на результативность поединка. Во втором они предложили более смелую ставку на победителя матча.

По оценке искусственного интеллекта, ПСЖ снова должен выиграть со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча ПСЖ — «Арсенал» смотрите на LiveCup.Run.

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Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.