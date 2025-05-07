ПСЖ — Арсенал: дерзкая ставка за 7.20 на Лигу чемпионов 7 мая 2025 года

ПСЖ
Арсенал Лондон
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане бьются за титулы на трех фронтах. В первом поединке они дали знатный бой каталонцам (3:3).
При этом ПСЖ уже давненько обеспечил себе чемпионство в Лиге 1. Команда Луиса Энрике на 20 (!) очков опережает ближайшего преследователя.
ПСЖ — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Парижане уступили «Страсбуру» (1:2).
До того команда минимально одолела лондонский «Арсенал». А вот поединок с «Ниццей» завершился досадной коллизией (1:3).
Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: Парижане отдохнули перед ответной полуфинальной битвой. Да и состав команды начинен квалифицированными исполнителями.
Поединки с «канонирами» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах ПСЖ победил 1 раз при двух поражениях.
И уж совсем очевидно, что парижане будут активно атаковать. Никакой тактики на удержание минимального счета от Луиса Энрике ждать не стоит.
«Арсенал»
Турнирное положение: «Канониры» сенсационно уступили в первом поединке. Пропущенный на старте гол так и остался единственным.
Причем «Арсенал» в своем чемпионате находится на 2 месте в турнирной таблице. А вот забила команда 64 мяча в 35 матчах АПЛ.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Лондонцы уступили «Борнмуту» (1:2).
А вот до того команда проиграла ПСЖ (0:1). А вот чуть раньше «пушкари» не смогли одолеть «Кристал Пэлас» (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: Кай Хаверц, Рикардо Калафьори, Габриэль Жезус — травмированы.
Состояние команды: у «канониров» имеются заметные кадровые пробоины. Да и два поражения кряду ударили по самолюбию.
При этом «Арсенал» не побеждал в 3 своих последних поединках. Да и в игровом механизме Микеля Артеты что-то разладилось.
Не столь яркий сезон проводит Букайо Сака. На счету форварда «канониров» всего 6 мячей в АПЛ и 5 в текущей Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Лондонцы постараются как можно скорее отыграть гандикап в один мяч.
Статистика для ставок
- Лондонцы не побеждали в 3 своих последних матчах
- Парижане в среднем пропускают гол за матч
- ПСЖ в первом поединке переиграл «пушкарей» (1:0)
Ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 2.20ПСЖ — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Парижане выглядят сильнее соперника, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.
Команда Луиса Энрике привычно преуспевает в плане реализации, и явно постарается сыграть на своих козырях.
Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 7.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 9.00
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Сбалансированный прогноз на матч ПСЖ — «Арсенал» с коэффициентом для ставки 2.20.