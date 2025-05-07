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    Парижане поглумятся над «Арсеналом»

    ПСЖ — Арсенал: дерзкая ставка за 7.20 на Лигу чемпионов 7 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Арсенал»
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    Маркиньос
    7 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Арсенал». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 07 Мая 2025 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 22:00 Арсенал Лондон

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане бьются за титулы на трех фронтах. В первом поединке они дали знатный бой каталонцам (3:3).

    При этом ПСЖ уже давненько обеспечил себе чемпионство в Лиге 1. Команда Луиса Энрике на 20 (!) очков опережает ближайшего преследователя.

    ПСЖ — Арсенал Лондон: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Парижане уступили «Страсбуру» (1:2).

    До того команда минимально одолела лондонский «Арсенал». А вот поединок с «Ниццей» завершился досадной коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Парижане отдохнули перед ответной полуфинальной битвой. Да и состав команды начинен квалифицированными исполнителями.

    Поединки с «канонирами» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах ПСЖ победил 1 раз при двух поражениях.

    И уж совсем очевидно, что парижане будут активно атаковать. Никакой тактики на удержание минимального счета от Луиса Энрике ждать не стоит.

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» сенсационно уступили в первом поединке. Пропущенный на старте гол так и остался единственным.

    Причем «Арсенал» в своем чемпионате находится на 2 месте в турнирной таблице. А вот забила команда 64 мяча в 35 матчах АПЛ.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела неудачно. Лондонцы уступили «Борнмуту» (1:2).

    А вот до того команда проиграла ПСЖ (0:1). А вот чуть раньше «пушкари» не смогли одолеть «Кристал Пэлас» (2:2).

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    • Вообще, в 5 своих последних матчах «Арсенал» добыл 2 победы. В них игроки команды забили 9 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: Кай Хаверц, Рикардо Калафьори, Габриэль Жезус — травмированы.

    Состояние команды: у «канониров» имеются заметные кадровые пробоины. Да и два поражения кряду ударили по самолюбию.

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    При этом «Арсенал» не побеждал в 3 своих последних поединках. Да и в игровом механизме Микеля Артеты что-то разладилось.

    Не столь яркий сезон проводит Букайо Сака. На счету форварда «канониров» всего 6 мячей в АПЛ и 5 в текущей Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально активно. Лондонцы постараются как можно скорее отыграть гандикап в один мяч.

    Статистика для ставок

    • Лондонцы не побеждали в 3 своих последних матчах

    • Парижане в среднем пропускают гол за матч

    • ПСЖ в первом поединке переиграл «пушкарей» (1:0)

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: Парижане выглядят сильнее соперника, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

    Команда Луиса Энрике привычно преуспевает в плане реализации, и явно постарается сыграть на своих козырях.

    Ставка: Фора ПСЖ -2.5 за 7.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 9.00

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    Сбалансированный прогноз на матч ПСЖ — «Арсенал» с коэффициентом для ставки 2.20.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ПСЖ — Арсенал?

    Матч ПСЖ — Арсенал состоится 07 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч ПСЖ — Арсенал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора ПСЖ -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ПСЖ — Арсенал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора ПСЖ -2.5» с коэффициентом у букмекеров 7.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ПСЖ — Арсенал?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ПСЖ — Арсенал?

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.

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    ПСЖ — Арсенал: прогноз и ставка за 7.20, статистика, коэффициенты матча 07.05.202522:00. Парижане поглумятся над «Арсеналом»
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