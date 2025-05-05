Корреспондент LiveSport.Ru Михаил Пукшанский обсудил шансы четверки полуфиналистов с главным редактором русскоязычного канала Setanta Sports Кириллом Дементьевым. Один из лучших экспертов по части европейского футбола, работавший прежде на «Семерке», «НТВ-плюс», «Матче», «Окко» и «Первом», исходил из увиденного в первых матчах и последних прикидок в национальных первенствах.

— Впервые за несколько лет нет претензий, что называется. Не столько к вышедшим, сколько к жеребьевке, поскольку до этого дважды подряд она была неравномерной. Что «Интер» пробился в финал через заднее крыльцо, что Дортмунд в прошлом сезоне имел менее сложных соперников, чем команды из другой части сетки. На этот раз все нормально — никто не против видеть эти команды в полуфинале. Могла быть «Бавария» вместо «Интера», или «Ливерпуль» вместо «ПСЖ», но это уже скорее вкусовщина.

— Насколько вообще нынешняя, нового формата, Лига чемпионов соотносится с вашими ожиданиями?

— Логика не нарушена, значит новый формат турнира так или иначе сработал. В целом Лига получилась посвежее предыдущей. Понятно, система требует некоторой отладки. Но в целом розыгрыш, как мне кажется, уже удался. Много было ярких противостояний, да и на групповой стадии мы имели несколько любопытных ситуаций, когда «Реал», «ПСЖ» и «Сити» вообще могли не попасть в число 24-х участников плей-офф. И это хорошо, что-то новое.

— В какой из полуфинальных пар победитель сегодня представляется вам более очевидным?

— Применительно к раскладу сил в парах, мне кажется, что шансы есть у всех. В противостоянии «Барсы» и «Интера» все начинается с нуля, поскольку гостевые голы давно не дают никакого преимущества. Что касается «ПСЖ», то он здесь, конечно, до некоторой степени фаворит, благодаря победе на выезде. Но преимущество в один мяч не дает парижанам спокойствия. Они сами отыгрались в гостях с «Ливерпулем», и знают, что это такое. Уверен, «Арсенал» своего последнего слова еще не сказал.

— Опять масса голов в одном матче и минимум в другом, или все теперь выйдет наоборот, поскольку ничья не вынуждает никого сразу нестись вперед?

— Если предположить, как пойдут игры, то думаю, в паре «Интера» и «Барселоны» формат будет примерно тот же. Вопрос в том, насколько те и другие сумеют использовать свои сильные качества. «Интер» во всех трех последних матчах Лиги чемпионов забил больше, чем должен был. Фантастическая реализация. Но будет опять ставка на стандарты, где очевидное преимущество на стороне итальянцев, команды более рослой, да и «Барса» просто плохо обороняется на своих угловых. В другой паре мы имеем команду, которая любит доминировать во всех ситуациях, и дома от своего стиля уж точно не откажется. Но «Арсеналу» придется играть более агрессивно, чем в начальной стадии лондонского матча. В целом же мне кажется, что рисунок игр, будет примерно тем же, что и не делю назад.

«Интер» — «Барселона»

Милан. 6 мая. 22:00 мск

— Столь роскошный футбол, как в первом матче, вы когда перед тем видели?

— Матч действительно удался. Ранний гол «Интера» помог в данном случае, поскольку часто бывает, что быстрый гол не в пользу открытой игре и даже той команде, которая его забила. А здесь обе команды от этого выиграли, и все, кто этой игрой наслаждался со стороны. Гол на 31-й секунде снял напряжение, потому мы увидели искрометный футбол с такими голами. Не думаю, что вновь будет нечто близкое к тому, поскольку такие матчи действительно случаются по большим праздником. Вот вы спросили, сразу в голову даже не приходит, с чем еще сравнить можно.

Ответный поединок не станет более осторожным по сути, но и залетать все тоже не будет. Особенно со стороны «нерадзурри». Сейчас уже вряд ли получится использовать два угловых и уж тем более забить пяткой на первой минуте. Да и вообще цена любого гола в ответном матче будет чуть выше. И осторожность, напрочь в ту среду отсутствовавшая, должна появиться. Такую феерию вряд ли увидим, хотя, конечно, хотелось бы ошибаться. Но ожидать еще один вечер истинного наслаждения мы в праве. Никто ведь потом не скажет, что наши ожидания — наши проблемы.

— Сумасшедшая игра Ламина Ямаля уже сегодня ставит его в один ряд Лионелем Месси и Криштиану?

— Даже они в этом возрасте так не играли. Но стали легендами не потому, что провели один или два ярких сезона, а поскольку на фантастически высоком уровне — все годы своей карьеры. Были футболисты, которые отдельные периоды проводили как минимум не хуже (Роналдиньо или Кака, скажем), но никто не был так постоянен, как Криш и Лео.

«Барселона» — «Интер» globallookpress.com

— Есть у 17-летнего парня потолок?

— Этого никто не знает, в чем и прелесть. В 17 лет у человека нет еще мыслей о вечном — мир ему сегодня кажется прекрасным или наоборот ужасным. Он ведь совсем еще мальчишка, и что с ним произойдет в будущем, можно только гадать. Посмотрим, как пройдет огонь, воду, медные трубы и всякие соблазны. Сейчас он свободен от лишних мыслей, ему все в кайф,так будем просто наслаждаться его сегодняшним днем и получать эти незабываемые ощущения.

— Можно ли все-таки говорить о какой-то недооценке «Интера» со стороны «Барсы»?

— Здесь нужно не забывать, что обе команды продолжают борьбу за чемпионство в своих странах. Да, «Барса» достаточно уверенно лидирует, а «Интер» отстает, но случаются, как более энергозатратные матчи, так и менее. Отсюда и может получиться такое начало, какому мы стали свидетелями на «Монжуике».

— Понимаете, что происходило при голах на самом «пятачке» у ворот каталонцев?

— Банально не хватило концентрации.

— «Барса» продолжила допускать просчеты у своих ворот и в субботу, когда главный аутсайдер Ла Лиги «Вальядолид» (каталонцы одержали волевую победу — 2:1) вполне мог забить и два мяча, и больше. Неизбежная погрешность при таком стиле игры?

— Оценивать качество игры в таком матче и уж тем более сравнивать его с лигочемпионским вообще не имеет никакого смысла. Все совсем другое, начиная с состава.

— «Барселона» вышла в чемпионате резервистами, за что едва не поплатилась. Но, выходит, все верно рассчитал Ханс-Дитер Флик, выпустив звезд лишь в трудную минуту?

— Да, каталонцы могли поплатиться, но уж больно слабый «Вальядолид», чтобы не применять с ним ротацию. Против какой-то другой команды Флик и не рискнул бы в таком количестве резервистов выпустить. Но здесь он понимал, что при неблагоприятном развитии событий Рафинье и Ямалю тридцати минут скорее всего хватит, чтобы ее исправить. И в этом смысле оказался прав.

— Так же поступил и Симоне Индзаги в поединке с «Вероной» (1:0). Похожая история?

— Результат во внутренних первенствах достигнут и «Интером» и «Барселоной», значит все было сделано правильно. А календарь сейчас таков, что требовать какого-то футбола в таких встречах было бы довольно странно.

— Лаутаро Мартинес, судя по всему, пропустит предстоящую игру. Посему миланцам стоит сыграть с одним нападающим, или Симоне Индзаги себе не изменит?

— Если аргентинец не сможет выйти хоть «на жилах», это будет очень большая потеря — сегодня его просто некем заменить. Если в прошлом году были варианты, то сейчас ни Арнаутович, ни Тареми не замена Лаутару. Значит, одному Тюраму отдуваться за себя и за того парня.

— Каких еще изменений в составах ждать?

— Изменения, если и будут, то не значительные. Жюль Кунде не сыграет за «Барсу», но там возвращается в строй целая группа основных защитников. Скорее всего, с первых минут выйдет Араухо, поскольку, будучи высоким игроком, поможет при стандартах.

— Роберт Левандовский, если уйдут болевые ощущения, может появиться в старте по сути без тренировок?

— Он очень важен сегодня не только, как супербомбардир, но и как один из немногих игроков «Барселоны», кто все эти ситуации много раз проходил и с Дортмундом, и с «Баварией». На одном только багаже опыта может подсказать партнерам, как им действовать. В любом случае, не думаю, что он выйдет с первых минут, а вот минут на 30 в концовке, вполне возможно. Больше нет такого человека, кто в любой момент способен забить решающий гол.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

— На каких подступах к воротам хозяевам встречать каталонцев, как глубоко «садиться» дома?

— Если рассуждать о возможном характере игры, то «Интер» возьмет за основу ту же тактику, что и в Испании. По сути его ситуация ничем не отличается от той, что была и до первого свистка. Самое главное попасть под темп соперника, что он прекрасно умеет делать в принципе и что не получилось в первой игре. «Барселона» уничтожала интенсивностью, что вообще характеризует команды Флика. В 20-м году «Бавария» всех просто убивала темпом, то же самое сейчас делает «Барселона».

Поэтому у «Интера» мало было периодов, когда он мог перехватывать инициативу. Не смог добавить, хотя обычно чувствует и ловит подходящий момент. За исключением концовки, когда «Барса» наконец выдохлась. Вообще игровая аритмия — козырь команды Индзаги. «Барселона» же наоборот берет постоянным невероятным давлением, скоростью, усталостью соперника. Так что интересно, кто лучше сможет использовать свои козыри в ответном матче, поскольку могут сыграть и те, и другие.

— Против «Баварии» миланцам нужно было дома удержать добытое в гостях преимущество (1:2). Нынче другая история, или та модель рабочая?

— Другая, конечно. При ничьей в Мюнхене «Интер» играл бы совсем иначе. Не забывайте еще, что команда не молодая и с каждым следующем матчем на финише сезона сил точно не прибавляется.

— В серии пенальти, если что, кто получит преимущество?

— «Барселоне» да нее дело лучше не доводить. Почти уверен, что если будет серия пенальти, «Интер» пройдет дальше. Просто, как более опытная команда.

«Барселона» — «Интер» globallookpress.com

— Ваш расклад здесь на результат и выход, что идентично?

— Я бы поставил на 51/49 в пользу каталонцев за счет их лучшей на данный момент форы.

— Всего лишь?

— Да, за «Интером» опыт, как командный, так и отдельных игроков. Более того, не удивляюсь, если будут ничья, пенальти и выход итальянцев.

«Пари Сен-Жермен» — «Арсенал»

Париж. 7 мая. 22:00 мск

— Неделю назад парижане очень уверенно начали игру в Англии, то же самое было и с «Виллой». Оправдано, что потом столь безропотно отдавали мяч?

— Вообще нельзя сравнивать два их матча на Туманном Альбионе. С «Астон Виллой» французы, очевидно, посчитали, что дело сделано. А когда хозяева попытались доказать, что это не так, уже не сумели вернуться в нормальный боевой режим. Не стоит забывать, что команда очень молодая и в таких ситуациях может просто-напросто растеряться. Ни у кого, за исключением Маркиньоса, Доннарумы и отчасти Хакими нет опыта игры в решающих стадиях Лиги чемпионов. А он уникальный, его ничем не заменить. У игроков «Арсенала» его тоже не очень много, на самом деле.

Но в первом случае мы говорим о неверной оценке ситуации со стороны парижан, а во втором произошло иное. «Канониры» не сумели с первых минут подстроиться под стиль соперника, не успевали. Но в какой-то момент собрались и уже предложили те козыри, которые «ПСЖ» крыть было непросто. «Арсенал» — команда очень мощная, пусть сейчас и не столь изобретательная. Явно испытывает проблемы в атаке, но прекрасно систематизировано. Умеет не просто давить, а как Артета это называет suffocation — удушение. И действительно «ПСЖ» в какой-то момент остался без воздуха. Его замечательная полузащита с Витиньей и Невешем все-таки легковесна.

— С учетом уже имеющегося счета, за кем будет территориальное преимущество в Париже?

— Я уже сказал, что «Пари Сен-Жермен» будет пытаться играть от себя. И ждать, когда соперники устанут отбирать мяч. Да и если лондонцы вдруг заберут его себе, в концовке может элементарно не хватить сил, как это случилось в Лондоне и как у «Барселоны» с «Интером». Играть в таком ключе слишком энергозатратно, а у «канониров» сейчас катастрофа с кадрами. Это особенно остро ощущается на фоне «ПСЖ», где в концовке выходят такие игроки, как Баркола и Рамуш.

— Под вопросом участие Усмана Дембеле. Если не выйдет, в каком виде предстанет атака «ПСЖ»?

— Тут все просто — слева Хвича, справа Баркола, на острие — Дуэ. Хвича и Баркола могут произвольно меняться флангами.

— «Канониры» в субботу сыграли основным составом с «Борнмутом» и уступили дома (1:2). Понимаете, почему Микель Артета отказался от ротации?

— Действительно, меня удивило, что он не стал ротировать состав в ничего не значащем матче с «Борнмутом». Тем более, командой очень колючей, неприятной, встреча с которой чревата травмами и прочими неприятными последствиями. Очень высоко прессингующей, так что на легкую прогулку рассчитывать не приходилось. Видимо, Артета посчитал, что его футболистом лишний игровой тонус не помешает. Учитывая, как «Арсенал» сдал в концовке первого матча, не знаю, насколько верным окажется это решение.

— Оба мяча пропустили со стандартов — аута (!) и углового. Довольно удивительно, согласитесь, для такой организованной и мощной команды?

— Опять-таки не имеет ни малейшего смысла анализировать. При всех сложностях, которые создал «Борнмут», для «Арсенала» эта игра не носила серьезного характера.

Арсенал — ПСЖ globallookpress.com

— Луис Энрике, напротив, впервые поставил даже на ничего не значащий матч в Страсбуре (хозяева выиграли — 2:1) второй состав. Почему изменил себе?

— Во французском чемпионате, особенно сейчас, он может делать все, что взбредет в голову. Это не АПЛ, где по определению в пол ноги не сыграешь. Решил сработать по методике «Барселоны» и «Интера», а вот Артета пошел наперекор всем.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

— Чем все закончится на «Парк де Пренс»?

— Ничьей, или победой «ПСЖ». Скорее, все же 1:1, мне видится такой счет. Поэтому 55 на 45 в пользу прохода французов.