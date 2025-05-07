Бекхэм: Ямаль ближе всех подобрался к уровню Месси

Легендарный английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англииочень высокого мнения об игроке «Барселоны»

«На мой взгляд, никого нельзя сравнивать с Месси, но Ямаль ближе всех к нему среди всех игроков, которых я видел. Я верю, что однажды он сможет сравниться с Лео. Такие игроки появляются только раз в 20-30 лет.

Ему 17 лет, и он уже сыграл 100 матчей за "Барселону". Я всегда говорил, что эти ребята еще очень молоды, и если они достаточно хороши, то должны играть. Он вырос в Барселоне, закончил академию и является потрясающим молодым игроком», — сказал Бекхэм в эфире CBS Sports.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В ответном полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Интеру» в дополнительное время со счетом 3:4 и вылетела из турнира. Ямаль к 17 годам стал чемпионом Евро-2024 и близок к этом году к победе в чемпионате Испании.