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    Бекхэм: Ямаль ближе всех подобрался к уровню Месси

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    Легендарный английский полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Дэвид Бекхэм очень высокого мнения об игроке «Барселоны» Ламине Ямале.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «На мой взгляд, никого нельзя сравнивать с Месси, но Ямаль ближе всех к нему среди всех игроков, которых я видел. Я верю, что однажды он сможет сравниться с Лео. Такие игроки появляются только раз в 20-30 лет.

    Ему 17 лет, и он уже сыграл 100 матчей за "Барселону". Я всегда говорил, что эти ребята еще очень молоды, и если они достаточно хороши, то должны играть. Он вырос в Барселоне, закончил академию и является потрясающим молодым игроком», — сказал Бекхэм в эфире CBS Sports.

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    В ответном полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Интеру» в дополнительное время со счетом 3:4 и вылетела из турнира. Ямаль к 17 годам стал чемпионом Евро-2024 и близок к этом году к победе в чемпионате Испании.

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