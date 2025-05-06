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    Невилл: Отыграться против «ПСЖ» на выезде со счета 0:1 — абсолютно невероятное достижение

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    Экс-игрок сборной Англии Гари Невилл высказался о предстоящем ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Думаю, что в субботу вызывало беспокойство, что "Арсенал" выставил сильнейший состав и все равно проиграл. Но в середине недели у них важный матч, и я искренне верю, что "Арсенал" справится.

    На этом стадионе все ждут, что "ПСЖ" выиграет Лигу чемпионов, настраиваются на это. Первые 10-20 минут атмосфера будет враждебной, и если "ПСЖ" забьет, она сохранится, потому что они будут готовы к этому. Но если вы можете забить — а мне кажется, что "Арсенал" способен это сделать, будь то со стандарта, в контратаке или просто в блестящем моменте, что бы это ни было, — то, я думаю, вы сможете увидеть и почувствовать, как все меняется.

    Я действительно считаю, что они доведут дело до конца и станут вторыми в АПЛ. Это очень важная игра для "Арсенала", и она будет определяющей в сезоне. Она может даже определить карьеру Микеля Артеты. Такие матчи — отыграться против "ПСЖ" на выезде со счета 0:1 — в конечном итоге становятся абсолютно невероятным достижением, учитывая, что они сделали в четвертьфинале против Реала», — цитирует Невилла Sky Sports.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Ответная игра между «ПСЖ» и «Арсеналом» пройдет 7 мая.

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