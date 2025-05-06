В Барселоне команды выявить победителя не смогли. Матч по итогу завершился результативной ничьей 3:3. Таким образом, команды уже во второй раз подряд сыграли вничью с этим результатом.
Команды к этому матчу подходят после побед в своих турнирах. «Интер» одолел «Верону» 1:0 в Серии А, «Барселона» выиграла 2:1 у «Вальядолида» в Примере.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Отметим, что «Барселона» давно не заходила так далеко. Последние 5 сезонов так точно. «Интер» в сезоне 2022/2023 попал в финал, где проиграл «Ман Сити» 0:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- «Барселона» получила статус фаворита поединка. Букмекеры дают на победу 2.85 и 2.50 соответственно. Коэффициенты на проход команд в финал составляют 2.08 и 1.77.
- Эксперты LiveSport предложили на выбор два прогноза. Один с коэффициентом 1.80 доступен здесь, второй за 6.95 можно почитать тут.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Барселоны» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча полуфинала Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.