22:00Интер — БарселонаОнлайн
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    Федерико Димарко и Ламин Ямаль«Интер» — «Барселона». Онлайн, прямая трансляция
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    «Интер» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Футбол Италии Интер Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    6 мая в Милане «Интер» примет «Барселону» в рамках ответного поединка полуфинала Лиги чемпионов. Он пройдет на «Джузеппе Меацца». Начало в 22:00 мск.

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    В Барселоне команды выявить победителя не смогли. Матч по итогу завершился результативной ничьей 3:3. Таким образом, команды уже во второй раз подряд сыграли вничью с этим результатом.

    Команды к этому матчу подходят после побед в своих турнирах. «Интер» одолел «Верону» 1:0 в Серии А, «Барселона» выиграла 2:1 у «Вальядолида» в Примере.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Отметим, что «Барселона» давно не заходила так далеко. Последние 5 сезонов так точно. «Интер» в сезоне 2022/2023 попал в финал, где проиграл «Ман Сити» 0:1.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Барселона» получила статус фаворита поединка. Букмекеры дают на победу 2.85 и 2.50 соответственно. Коэффициенты на проход команд в финал составляют 2.08 и 1.77.

    • Эксперты LiveSport предложили на выбор два прогноза. Один с коэффициентом 1.80 доступен здесь, второй за 6.95 можно почитать тут.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Барселоны» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча полуфинала Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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