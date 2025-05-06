Интер — Барселона: дерзкая ставка (к. 6.95) на Лигу чемпионов 6 мая 2025 года

Интер
Барселона
«Интер»
Турнирное положение: Миланцы бьются за титулы на трех фронтах. В первом поединке они дали знатный бой каталонцам (3:3).
При этом «Интер» в своем чемпионате находится на 2 позиции. Команда Симоне Индзаги на 3 очка отстает от лидирующего «Наполи».
Интер — Барселона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Змеи» минимально переиграли «Верону».
До того команда подписала ту самую боевую мировую с «Барсой». А вот поединок с «Ромой» завершился досадной коллизией (0:1).
Вообще, в 5 последних матчах «Интер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Лаутаро Мартинес, Бенжамин Павар — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Змеи» несколько опомнились после ряда апрельских неудач. А вот в кадровом плане у команды имеются заметные пробоины.
Поединки с «Барселоной» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах «Интер» победил 1 раз при двух поражениях.
И уж совсем очевидно, что «змеи» будут активно атаковать. Даже без травмированного Мартинеса у миланцев найдется кому забивать.
«Барселона»
Турнирное положение: Каталонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Вот только ничья в первом полуфинальном поединке оставила много вопросов.
Причем «Барселона» в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забила команда аж 91 мяч в 34 матчах Примеры.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Каталонцы малой кровью переиграли «Вальядолид» (2:1).
А вот до того команда не смогла обыграть «Интер» (3:3). Зато чуть раньше «кулес» добыли Кубок Испании, в финале переиграв «Реал» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: Алехандро Бальде, Марк Касадо, Жюль Кунде — травмированы.
Состояние команды: Каталонцы способны преуспеть на всех фронтах. К тому же вернется в строй Роберт Левандовский.
При этом «Барселона» не проигрывала в 5 своих последних поединках. Да и лидерам команды удалось отдохнуть перед полуфиналом.
Шикарный сезон проводит бразилец Рафинья. На его счету 16 мячей в чемпионате Испании и 12 в Лиге чемпионов.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. При этом «кулес» уже больше пяти лет не обыгрывают «Интер».
Статистика для ставок
- Каталонцы не проигрывали в 5 своих последних матчах
- «Змеи» не уступили в двух своих последних матчах
- «Интер» уже 5 с половиной лет не проигрывает «Барсе»
Ставка
Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.
- 1.80Интер — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: Каталонцы выглядят сильнее соперника, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.
Команда Флика привычно преуспевает в плане реализации, плюс вернется в состав забивной Левандовский.
Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 6.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.
Ставка: ТБ 5.5 за 6.00
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Сбалансированный прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» со ставкой за 2.55.