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    «Барселона» учинит разгром «Интеру»

    Интер — Барселона: дерзкая ставка (к. 6.95) на Лигу чемпионов 6 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Барселона»
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    Ламин Ямаль
    6 мая в 1/2 финала плей-офф Лиги чемпионов по футболу сыграют «Интер» и «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Барселона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал 06 Мая 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 22:00 Барселона

    Барселона

  • Барселона
    •

    «Интер»

    Турнирное положение: Миланцы бьются за титулы на трех фронтах. В первом поединке они дали знатный бой каталонцам (3:3).

    При этом «Интер» в своем чемпионате находится на 2 позиции. Команда Симоне Индзаги на 3 очка отстает от лидирующего «Наполи».

    Интер — Барселона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Змеи» минимально переиграли «Верону».

    До того команда подписала ту самую боевую мировую с «Барсой». А вот поединок с «Ромой» завершился досадной коллизией (0:1).

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    • Вообще, в 5 последних матчах «Интер» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Лаутаро Мартинес, Бенжамин Павар — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Змеи» несколько опомнились после ряда апрельских неудач. А вот в кадровом плане у команды имеются заметные пробоины.

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    • Поединки с «Барселоной» для команды традиционно складываются неудачно. В пяти очных встречах «Интер» победил 1 раз при двух поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «змеи» будут активно атаковать. Даже без травмированного Мартинеса у миланцев найдется кому забивать.

    «Барселона»

    Турнирное положение: Каталонцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят достаточно уверенно. Вот только ничья в первом полуфинальном поединке оставила много вопросов.

    Причем «Барселона» в своем чемпионате находится на 1 позиции. А вот забила команда аж 91 мяч в 34 матчах Примеры.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела удачно. Каталонцы малой кровью переиграли «Вальядолид» (2:1).

    А вот до того команда не смогла обыграть «Интер» (3:3). Зато чуть раньше «кулес» добыли Кубок Испании, в финале переиграв «Реал» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Барселона» добыла 4 победы. В них игроки команды забили 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: Алехандро Бальде, Марк Касадо, Жюль Кунде — травмированы.

    Состояние команды: Каталонцы способны преуспеть на всех фронтах. К тому же вернется в строй Роберт Левандовский.

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    При этом «Барселона» не проигрывала в 5 своих последних поединках. Да и лидерам команды удалось отдохнуть перед полуфиналом.

    Шикарный сезон проводит бразилец Рафинья. На его счету 16 мячей в чемпионате Испании и 12 в Лиге чемпионов.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать первым номером. При этом «кулес» уже больше пяти лет не обыгрывают «Интер».

    Статистика для ставок

    • Каталонцы не проигрывали в 5 своих последних матчах

    • «Змеи» не уступили в двух своих последних матчах

    • «Интер» уже 5 с половиной лет не проигрывает «Барсе»

    Ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.44 и 2.75.

    Прогноз: Каталонцы выглядят сильнее соперника, так что стоит ожидать от них высокой активности в атаке.

    Команда Флика привычно преуспевает в плане реализации, плюс вернется в состав забивной Левандовский.

    Ставка: Фора «Барселоны» -2.5 за 6.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более пяти мячей.

    Ставка: ТБ 5.5 за 6.00

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    Сбалансированный прогноз на полуфинал Лиги чемпионов «Интер» — «Барселона» со ставкой за 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер — Барселона?

    Матч Интер — Барселона состоится 06 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер — Барселона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Барселоны» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер — Барселона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Барселоны» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 6.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер — Барселона?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер — Барселона?

    Коэффициенты букмекеров: «Барселона» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 3.00.

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