Анчелотти: В Примере все в руках «Барселоны»

Наставник «Реала»рассказал, чего он ждет от матча с «Барселоной» в Примере. Итальянец надеется, что его подопечные добьются успеха.

«Это будет очень важный матч, решающий или почти решающий. Наша победа стала бы важным шагом, но в Ла Лиге все в руках "Барселоны". Мы будем бороться.

Финал Кубка Испании был очень конкурентным. Нам не нужно слишком много придумывать. Мы должны подойти к матчу серьезно. Мы намерены выступить с максимальной уверенностью», — приводит слова Анчелотти Marca.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Матч «Барселона» — «Реал» состоится 11 мая. Ранее мадридский клуб уступил сине-гранатовым в финале Кубка Испании со счетом 2:3.