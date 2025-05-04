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    Игорь Дивеев«Ахмат» — ЦСКА 1:1. Онлайн, прямая трансляция
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    «Зенит» — «Пари НН»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Зенит» примет «Пари НН» в матче 27-го тура российской Премьер-лиги. Событие запланировано на 4 мая 19:30 по мск.

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    «Зенит» не имеет права на ошибку. В прошлом туре он потерял 2 пункта, сыграв вничью с «Динамо». Теперь его отставание от «Краснодара» 7 очков. Победа позволит сократить разрыв и сохранить шансы на борьбу за титул.

    «Пари», можно сказать, не повезло попасть за питерцев сейчас. «Горожане» ведут свою борьбу — борьбу за выживание. Они могут покинуть зону плей-офф, если наберут 3 очка. Но насколько реальной может быть такая задача?

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    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили ставки на победителя и результативность встречи. Они доступны здесь.

    • Букмекеры дают мизерные шансы «Пари НН»: 1.17 на «Зенит», 7.40 на ничью, 16.0 на «Пари НН».

    • ИИ не сомневается в победе «Зенита» и дал прогноз на счет 3:0 в его пользу.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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