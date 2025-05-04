«Зенит» не имеет права на ошибку. В прошлом туре он потерял 2 пункта, сыграв вничью с «Динамо». Теперь его отставание от «Краснодара» 7 очков. Победа позволит сократить разрыв и сохранить шансы на борьбу за титул.
«Пари», можно сказать, не повезло попасть за питерцев сейчас. «Горожане» ведут свою борьбу — борьбу за выживание. Они могут покинуть зону плей-офф, если наберут 3 очка. Но насколько реальной может быть такая задача?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предложили ставки на победителя и результативность встречи. Они доступны здесь.
- Букмекеры дают мизерные шансы «Пари НН»: 1.17 на «Зенит», 7.40 на ничью, 16.0 на «Пари НН».
- ИИ не сомневается в победе «Зенита» и дал прогноз на счет 3:0 в его пользу.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Пари НН» смотрите на LiveCup.Run.
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