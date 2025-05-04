Аморим: Мы не готовы бороться в Премьер-лиге и в Лиге чемпионов одновременно

Главный тренервысказался о матче против(3:4).

«У меня нет сомнений, что мы играем лучше. Нам придется справится с давлением и критикой. Сейчас мы проигрываем матчи в Премьер-лиге. Мы боремся за Лигу Европы, и в четверг — самая важная игра для нас.

Мы не готовы бороться в Премьер-лиге и в Лиге чемпионов одновременно, но нам нужно победить в Лиге Европы, выиграть это соревнование ради наших болельщиков.

Затем у нас будет время подготовить команду к этим двум соревнованиям», — цитирует Аморима BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сейчас идет на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.