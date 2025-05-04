2-й таймЗенит — Пари ННОнлайн
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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
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    Аморим: Мы не готовы бороться в Премьер-лиге и в Лиге чемпионов одновременно

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о матче против «Брентфорда» (3:4).

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «У меня нет сомнений, что мы играем лучше. Нам придется справится с давлением и критикой. Сейчас мы проигрываем матчи в Премьер-лиге. Мы боремся за Лигу Европы, и в четверг — самая важная игра для нас.

    Мы не готовы бороться в Премьер-лиге и в Лиге чемпионов одновременно, но нам нужно победить в Лиге Европы, выиграть это соревнование ради наших болельщиков.

    Затем у нас будет время подготовить команду к этим двум соревнованиям», — цитирует Аморима BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» сейчас идет на 15-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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