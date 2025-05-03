16:30Лейпциг — БаварияОнлайн
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    «Бавария»«Лейпциг» — «Бавария». Онлайн, прямая трансляция
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    «Лейпциг» — «Бавария»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Лидер турнира «Бавария» примет «Лейпциг» в матче 32-го тура Бундеслиги Германии. Матч состоится 3 мая на «Ред Булл Арене». Стартовый свисток дадут в 16:30 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    У «Лейпцига» нервная концовка сезона. Клуб борется за еврокубки. В прошлом туре «быки» проиграли «Айнтрахту» 0:4, из-за чего уступили «Фрайбургу» место в зоне Лиги чемпионов.

    «Бавария» одной ногой в отпуске. Команда Венсана Компани выиграла Бундеслигу. Сейчас у нее 75 очков. Мюнхенцы победили в двух последних турах, так что есть шанс продлить серию.

    Прогнозы и ставки

    Для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 2.50.

    • Букмекеры считают, что у «Баварии» больше шансов на победу. Котировки составляют 4.59 и 1.62.

    • Искусственный интеллект ожидает разгромную победу «Баварии» со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча чемпионата Германии «Лейпциг» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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