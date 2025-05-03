Лидер турнираприметв матче 32-го тура Бундеслиги Германии. Матч состоится 3 мая на «Ред Булл Арене». Стартовый свисток дадут в 16:30 мск.

У «Лейпцига» нервная концовка сезона. Клуб борется за еврокубки. В прошлом туре «быки» проиграли «Айнтрахту» 0:4, из-за чего уступили «Фрайбургу» место в зоне Лиги чемпионов.

«Бавария» одной ногой в отпуске. Команда Венсана Компани выиграла Бундеслигу. Сейчас у нее 75 очков. Мюнхенцы победили в двух последних турах, так что есть шанс продлить серию.

Прогнозы и ставки

Для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз с коэффициентом 2.50.

предложили прогноз с коэффициентом 2.50. Букмекеры считают, что у «Баварии» больше шансов на победу. Котировки составляют 4.59 и 1.62.

Искусственный интеллект ожидает разгромную победу «Баварии» со счетом 4:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча чемпионата Германии «Лейпциг» — «Бавария» смотрите на LiveCup.Run.

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