Лейпциг — Бавария: 2.50 — ставка на исход и прогноз на матч Бундеслиги

«Лейпциг» примет «Баварию» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет 3 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лейпциг» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Лейпциг»

Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 49-ю очками в активе после 31-го тура. «Лейпциг» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

К тому же, команда входит в 5-ку лидеров в чемпионате по результатам домашних встреч, набрав при родных трибунах 29 очков из 45-и возможных. За 15 встреч дома «Лейпциг» забил 28 голов при 17-и пропущенных.

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «Лейпциг» крупно проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:4, полностью провалив 2-й тайм. До этого команда сыграла вничью с «Хольштайном» (1:1).

В последних 5-и встречах в Бундеслиге «Лейпциг» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда обыгрывала «Вольфсбург» (3:2) и «Хоффенхайм» (3:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: Эль-Шадай Битшиабу (красная карточка), Петер Гулачи, Бенжамин Хенрикс и Вилли Орбан (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лейпциг» сдал в последнее время, но команде нельзя раскисать, ведь она может и вовсе вылететь из зоны еврокубков. «Боруссия» Д и «Майнц» активно наступают на пятки.

У «Лейпцига» есть нападающий, который может решить исход матча. Беньями Шешко забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 30-и встречах нынешнего сезона Бундеслиги.

«Бавария»

Турнирное положение: Мюнхенцы располагаются на 1-й позиции в Бундеслиге с 75-ю очками в активе после 31-го тура. «Бавария» опережает «Байер» на 8 очков за 3 тура до конца чемпионата.

Команда также лидирует в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 34 очка из 45-и возможных. «Бавария» за 15 встреч дома забила 39 голов при 13-и пропущенных.

Последние матчи: В прошедшей встрече Бундеслиги команда уверенно обыграла «Майнц» со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. До этого «Бавария» разгромила «Хайденхайм» (4:0).

Мюнхенцы не проигрывают в Бундеслиге на протяжении 6-и последних матчей. За этот отрезок команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью с «Унионом» (1:1) и «Боруссией» Д (2:2).

Не сыграют: Гарри Кейн (перебор желтых), Алфонсо Дейвис, Хироки Ито, Джамаль Мусиала, Мануэль Нойер и Дайо Упамекано (у всех — травмы).

Состояние команды: Если «Бавария» выиграет предстоящий поединок против «Лейпцига», то мюнхенцы обеспечат себе чемпионство в нынешнем сезоне Бундеслиги, «Байер» их тогда уже точно не догонит.

К тому же, в последних 2-х матчах мюнхенцы стабильно обыгрывают «Лейпциг» (2:1 и 5:1). Мотивация «Баварии» в предстощей встрече будет запредельной.

Статистика для ставок

«Лейпциг» не смог победить в последних 2-х встречах, пропустив за этот отрезок 5 голов (ничья и поражение)

«Бавария» не проигрывает в Бундеслиге на протяжении 6-и матчей подряд

В последних 2-х очных встречах «Бавария» обыгрывала «Байер»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.63, победа «Лейпцига» — 4.40, ничья — за 4.60.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

Прогноз: «Бавария» приложит все силы, чтобы победить в предстоящем матче, ведь на кону — чемпионство.

Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.50.

Прогноз: «Бавария» начнет забивать уже в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал «Баварии» 1 больше в 1-м тайме за 2.07.