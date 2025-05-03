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    «Бавария» обеспечит себе чемпионство в матче против «Лейпцига»

    Лейпциг — Бавария: 2.50 — ставка на исход и прогноз на матч Бундеслиги

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    Лерой Зане — игрок «Баварии»
    «Лейпциг» примет «Баварию» в матче 32-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок пройдет 3 мая и начнется в 16:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Лейпциг» — «Бавария», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 03 Мая 2025 года

    РБ Лейпциг

  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Бавария

    Бавария

  • Мюнхен
    •

    «Лейпциг»

    Турнирное положение: Команда занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 49-ю очками в активе после 31-го тура. «Лейпциг» отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4) лишь на 2 балла — вся борьба еще впереди.

    К тому же, команда входит в 5-ку лидеров в чемпионате по результатам домашних встреч, набрав при родных трибунах 29 очков из 45-и возможных. За 15 встреч дома «Лейпциг» забил 28 голов при 17-и пропущенных.

    РБ Лейпциг — Бавария: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги «Лейпциг» крупно проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:4, полностью провалив 2-й тайм. До этого команда сыграла вничью с «Хольштайном» (1:1).

    В последних 5-и встречах в Бундеслиге «Лейпциг» по 2 раза выиграл и проиграл, а также однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда обыгрывала «Вольфсбург» (3:2) и «Хоффенхайм» (3:1).

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Не сыграют: Эль-Шадай Битшиабу (красная карточка), Петер Гулачи, Бенжамин Хенрикс и Вилли Орбан (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Лейпциг» сдал в последнее время, но команде нельзя раскисать, ведь она может и вовсе вылететь из зоны еврокубков. «Боруссия» Д и «Майнц» активно наступают на пятки.

    У «Лейпцига» есть нападающий, который может решить исход матча. Беньями Шешко забил 12 голов и сделал 5 голевых передач в 30-и встречах нынешнего сезона Бундеслиги.

    «Бавария»

    Турнирное положение: Мюнхенцы располагаются на 1-й позиции в Бундеслиге с 75-ю очками в активе после 31-го тура. «Бавария» опережает «Байер» на 8 очков за 3 тура до конца чемпионата.

    Команда также лидирует в лиге по результатам гостевых встреч, набрав 34 очка из 45-и возможных. «Бавария» за 15 встреч дома забила 39 голов при 13-и пропущенных.

  • Бундеслига. «Бавария» в шаге от чемпионства
  • Итоги 31-го тура чемпионата Германии по футболу
  • 27/04/2025

    • Последние матчи: В прошедшей встрече Бундеслиги команда уверенно обыграла «Майнц» со счетом 3:0, забивая голы в каждом тайме. До этого «Бавария» разгромила «Хайденхайм» (4:0).

    Мюнхенцы не проигрывают в Бундеслиге на протяжении 6-и последних матчей. За этот отрезок команда 4 раза победила и дважды сыграла вничью с «Унионом» (1:1) и «Боруссией» Д (2:2).

    Не сыграют: Гарри Кейн (перебор желтых), Алфонсо Дейвис, Хироки Ито, Джамаль Мусиала, Мануэль Нойер и Дайо Упамекано (у всех — травмы).

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    Состояние команды: Если «Бавария» выиграет предстоящий поединок против «Лейпцига», то мюнхенцы обеспечат себе чемпионство в нынешнем сезоне Бундеслиги, «Байер» их тогда уже точно не догонит.

    К тому же, в последних 2-х матчах мюнхенцы стабильно обыгрывают «Лейпциг» (2:1 и 5:1). Мотивация «Баварии» в предстощей встрече будет запредельной.

    Статистика для ставок

    • «Лейпциг» не смог победить в последних 2-х встречах, пропустив за этот отрезок 5 голов (ничья и поражение)

    • «Бавария» не проигрывает в Бундеслиге на протяжении 6-и матчей подряд

    • В последних 2-х очных встречах «Бавария» обыгрывала «Байер»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.63, победа «Лейпцига» — 4.40, ничья — за 4.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.38 и 3.05 соответственно.

    Прогноз: «Бавария» приложит все силы, чтобы победить в предстоящем матче, ведь на кону — чемпионство.

    Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 2.50.

    Прогноз: «Бавария» начнет забивать уже в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Баварии» 1 больше в 1-м тайме за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Лейпциг — Бавария?

    Матч Лейпциг — Бавария состоится 03 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: Бундеслига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Лейпциг — Бавария?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Баварии» с форой (-1.5)..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Лейпциг — Бавария?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Баварии» с форой (-1.5).» с коэффициентом у букмекеров 2.50.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Лейпциг — Бавария?

    Смотреть матч турнира Бундеслига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Лейпциг — Бавария?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Баварии» — 1.63, победа «Лейпцига» — 4.40, ничья — за 4.60.

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    Лейпциг — Бавария: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 03.05.202516:30. «Бавария» обеспечит себе чемпионство в матче против «Лейпцига»
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