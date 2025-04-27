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    Бундеслига. «Бавария» в шаге от чемпионства

    Итоги 31-го тура чемпионата Германии по футболу

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    «Бавария» — «Майнц»
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    «Бавария» — «Майнц»
    «Бавария» близка к тому, чтобы завоевать титул чемпиона Германии — от серебряной салатницы мюнхенскую машину отделяют всего 2 очка. «Байер» фактически лишился шансов на чемпионство и в ближайшем туре сложит с себя титул лучшей команды, однако фармацевты забронировали себе место в Лиге чемпионов на будущий сезон. Кто может сыграть в еврокубках, а кто в шаге от вылета, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    По итогам матчей 31 тура в турнирной таблице Бундеслиги произошли всего три изменения. «Фрайбург» вернулся в зону Лиги чемпионов, опередив «Лейпциг» и заняв 4 место в чемпионате.

    В зону еврокубков вернулась дортмундская «Боруссия», которая расположилась на 6 строчке. «Шмели» обошли в таблице «Майнц», который опустился на 7 позицию.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Есть перестановки и в зоне вылета — «Бохум» свалился на последнее 18 место, «несгибаемые» позволили обойти себя команде «Хольштайн Киль».

    Зона еврокубков

    В Лиге чемпионов Германию представит без пяти минут чемпион «Бавария». Мюнхенская команда за 3 тура до окончания набрала 75 очков.

    В минувшем туре «Бавария» разгромила «Майнц» (3:0). В составе победителей голы забили Лерой Сане, Майкл Олисе и Эрик Дайер.

    Вице-чемпион «Байер» отстает от «Баварии» на 8 пунктов, набрав 67 баллов. Леверкузенцы фактически лишились шансов на титул, но место в Лиге чемпионов себе обеспечили.

    «Байер» — «Аугсбург»
    globallookpress.com

    «Фармацевты» в 31 туре Бундеслиги одержали победу над командой «Аугсбург» (2:0). В составе «Байера» мячи забили Патрик Шик и Эмилиано Буэндиа.

    В тройку лидеров входит «Айнтрахт», который нанёс крупное поражение «Лейпцигу» (4:0) и набрал 55 пунктов. В зону Лиги чемпионов вернулся «Фрайбург», аккумулировав 51 очко, выиграв у «Вольфсбурга» (1:0).

    А вот «Лейпциг» после фиаско в матче против «Айнтрахта» опустился на 5 строчку (место Лиги Европы) немецкого первенства с активом в 49 баллов.

    В зону еврокубков вернулась дортмундская «Боруссия», которая набрала 48 очков, «черно-желтые» выиграли у «Хоффенхайма» (3:2).

    Зона выживания

    «Бохум» прервал серию поражений, но приблизился к вылету, «несгибаемые» сыграли вничью с «Унионом» (1:1) и опустились на последнее место чемпионата Германии, набрав 21 очко. В оставшихся матча «Бохуму» нужно одержать три победы, в противном случае команду ждёт понижение в классе.

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    • На 16 месте расположился «Хайденхайм», который выиграл у «Штутгарта» (1:0) и набрал 25 пунктов. Строчкой ниже идет «Хольштайн Киль», который также одержал победу в матче против «Боруссии» М (4:3) и аккумулировал 22 балла.

    Тур № 32

    Матчи 32-го тура чемпионата Германии пройдут со 2 по 4 мая.

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    «Бавария» может обеспечить себе титул чемпиона в матче против «Лейпцига»: игра состоится 3 мая.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    В воскресенье, 4 мая «Байер» на выезде сразится с «Фрайбургом».

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