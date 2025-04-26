«Боруссия» ворвалась в топ-6 после победы над «Хоффенхаймом»: сезон ещё можно спасти

Когда матч ускользает из рук на первой минуте добавленного времени, мало кто способен найти в себе силы для ещё одного рывка. Но в этом матче «Боруссия Дортмунд» снова доказала: пока не прозвучал финальный свисток, надежда жива. Победу 3:2 над «Хоффенхаймом» — пятую подряд в гостях против этого соперника — «чёрно-жёлтые» вырвали в самом конце, сохраняя шансы на место в четвёрке лучших.

Футбол. Германия. Бундеслига Хоффенхайм — Боруссия Д 2:3 Голы: 0:1 Серу Гирасси (20'), 1:1 Адам Гложек (61'), 1:2 Юлиан Брандт (74'), 2:2 Павел Кадержабек (90 + 1'), 2:3 Вальдемар Антон (90 + 5') Хоффенхайм: Оливер Бауман, Артур Шавес, Лео Эстигор, Кевин Акпогума (Стэнли Нсоки, 30'), Павел Кадержабек, Деннис Гайгер (Умут Тохумджу, 77'), Антон Стах, Мариус Бюльтер (Давид Юрасек, 71'), Андрей Крамарич, Адам Гложек (Харис Табакович, 71'), Bazoumana Toure Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Юлиан Рюэрсон (Ян Коуту, 77'), Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Никлас Зюле (Джованни Рейна, 81'), Джейми Байно-Гиттенс (Карим Адейеми, 68'), Эмре Джан, Феликс Нмеча (Салих Озкан, 68'), Серу Гирасси, Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека, 81') Предупреждения: Вальдемар Антон (42'), Артур Шавес (64'), Стэнли Нсоки (90 + 7'), Павел Кадержабек (90 + 8'), Антон Стах (90 + 12'), Умут Тохумджу (90 + 13')

Матч начался по сценарию, который бы хотел видеть каждый болельщик Дортмунда. Уверенный контроль мяча, агрессия в атаке и гол Серу Гирасси на 20-й минуте после роскошной комбинации с участием Брандта и Свенссона. Сначала радость погасил поднятый флажок линейного, но VAR вернул справедливость: гол засчитан, «Боруссия» повела.

Хоффенхайм — Боруссия Д globallookpress.com

Казалось, развитие будет стремительным: пенальти после фола на Гиттенсе — идеальный шанс удвоить преимущество. Но Гирасси, решивший исполнить удар, проиграл дуэль Оливеру Бауману, который в очередной раз подтвердил статус одного из лучших вратарей Бундеслиги с точки зрения отражённых пенальти.

Хрупкое равновесие

Этот промах словно обесточил дортмундцев. «Хоффенхайм» постепенно выровнял игру и даже забил перед перерывом — но гол был отменён из-за офсайда. Настоящее пробуждение хозяев случилось после часа игры: Адам Гложек принял мяч на грудь в штрафной и хладнокровно пробил под перекладину, не оставив шансов Грегору Кобелю. 1:1 — и тревога в стане гостей.

Хоффенхайм — Боруссия Д globallookpress.com

На помощь снова пришёл один из лучших в этом матче — Юлиан Брандт. Его удар с лёта после навеса Свенссона был ювелирным: мяч залетел точно в дальний угол, восстановив преимущество «Боруссии». Казалось, что теперь Дортмунд не отпустит победу.

Хоффенхайм — Боруссия Д globallookpress.com

Но футбол в Зинсхайме готовил ещё один сюрприз. Уже в добавленное время Павел Кадерабек без сопротивления замкнул фланговую подачу головой — 2:2. Разочарование на лицах гостей было почти осязаемым.

Антон спасает надежды на Лигу Чемпионов

И всё же характер и воля сделали своё дело. Гирасси, один из героев вечера, доиграл эпизод до конца, выцарапал мяч после отскока и ассистировал Вальдемару Антону. Его удар на пятой добавленной минуте поставил финальную точку в этом безумном спектакле. VAR ещё раз проверил эпизод — фола на Баумане не было. Гол засчитан. Победа — в руках.

Хоффенхайм — Боруссия Д globallookpress.com

За три тура до финиша «Боруссия» вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов. Две из трёх оставшихся игр команда проведёт дома — и теперь каждый матч становится маленьким финалом.

Календарь и таблица Бундеслиги

Матч в Зинсхайме напомнил: «Боруссия» всё ещё может спасти этот сезон (до зоны ЛЧ — 3 очка), а терять очки в последних матчах ну никак нельзя. Тем более, что единственная выездная игра — в Леверкузене.