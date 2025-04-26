«Боруссия» ворвалась в топ-6 после победы над «Хоффенхаймом»: сезон ещё можно спасти

Матч начался по сценарию, который бы хотел видеть каждый болельщик Дортмунда. Уверенный контроль мяча, агрессия в атаке и гол Серу Гирасси на 20-й минуте после роскошной комбинации с участием Брандта и Свенссона. Сначала радость погасил поднятый флажок линейного, но VAR вернул справедливость: гол засчитан, «Боруссия» повела.
Казалось, развитие будет стремительным: пенальти после фола на Гиттенсе — идеальный шанс удвоить преимущество. Но Гирасси, решивший исполнить удар, проиграл дуэль Оливеру Бауману, который в очередной раз подтвердил статус одного из лучших вратарей Бундеслиги с точки зрения отражённых пенальти.
Хрупкое равновесие
Этот промах словно обесточил дортмундцев. «Хоффенхайм» постепенно выровнял игру и даже забил перед перерывом — но гол был отменён из-за офсайда. Настоящее пробуждение хозяев случилось после часа игры: Адам Гложек принял мяч на грудь в штрафной и хладнокровно пробил под перекладину, не оставив шансов Грегору Кобелю. 1:1 — и тревога в стане гостей.
На помощь снова пришёл один из лучших в этом матче — Юлиан Брандт. Его удар с лёта после навеса Свенссона был ювелирным: мяч залетел точно в дальний угол, восстановив преимущество «Боруссии». Казалось, что теперь Дортмунд не отпустит победу.
Но футбол в Зинсхайме готовил ещё один сюрприз. Уже в добавленное время Павел Кадерабек без сопротивления замкнул фланговую подачу головой — 2:2. Разочарование на лицах гостей было почти осязаемым.
Антон спасает надежды на Лигу Чемпионов
И всё же характер и воля сделали своё дело. Гирасси, один из героев вечера, доиграл эпизод до конца, выцарапал мяч после отскока и ассистировал Вальдемару Антону. Его удар на пятой добавленной минуте поставил финальную точку в этом безумном спектакле. VAR ещё раз проверил эпизод — фола на Баумане не было. Гол засчитан. Победа — в руках.
За три тура до финиша «Боруссия» вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов. Две из трёх оставшихся игр команда проведёт дома — и теперь каждый матч становится маленьким финалом.
Календарь и таблица Бундеслиги
Матч в Зинсхайме напомнил: «Боруссия» всё ещё может спасти этот сезон (до зоны ЛЧ — 3 очка), а терять очки в последних матчах ну никак нельзя. Тем более, что единственная выездная игра — в Леверкузене.