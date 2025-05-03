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    Игроки «Локомотива» празднуют гол«Локомотив» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
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    Кафу: Родриго — мотор «Реала», когда он не в форме, игра клуба не эффективна

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    Бывший защитник сборной Бразилии Кафу назвал Родриго ключевой фигурой мадридского «Реала».

    Родриго
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    Родриго

    «Для меня Родриго — мотор клуба. Потому что, когда он проявляет себя, то все получается и у Джуда Беллингема, Федерико Вальверде, Килиана Мбаппе и Винисиуса. Когда Родриго не в форме, игра не очень эффективна», — приводит слова Кафу Diario Sport.

    Кафу также отметил, что не видит серьёзных проблем с Винисиусом Жуниором, объяснив его спад усталостью, а также подчеркнул, что для успеха «Реала» и сборной Бразилии важно правильно оценивать потенциал игроков.

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    В текущем сезоне Родриго провёл за «Реал» 50 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач.

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