Булыкин похвалил «Локомотив» за решение выпустить 11 россиян в матче против «Оренбурга»

Бывший футболисти сборной Россиипрокомментировал решение тренерского штаба выпустить 11 россиян на поле в матче 27-го тура РПЛ против(1:1).

«"Локомотив" начал матч полностью российским составом, и, честно говоря, мне все понравилось до удаления, которое переломило игру. "Локомотив" в этой ситуации мог и проиграть. Понятно, что "Локомотив" не поборется за медали, но до старта сезона все вообще предрекали команде чуть ли не место в нижней части турнирной таблицы. То, что был чисто российский состав, — это достойно уважения, достойно похвалы руководству, которое гнет свою линию. Клуб не хочет тратить деньги непонятно куда, платить деньги недружественным странам, хотят развивать свою молодежь — академии работают, чтобы давать футболистов. Это было такое видение и стратегия на сезон — с точечной покупкой иностранцев, которые играют за свои сборные и приносят пользу команде. Чтобы без покупки ради покупки.

Понятно, что результат тоже должен быть, и в этом сезоне "Локомотив" вряд ли поборется за медали, уже нужно будет обсуждать перспективы на следующий год. С удовольствием посмотрю в следующем сезоне на "Локомотив" с игроками, ставшими более опытными», — приводит слова Булыкина «Матч ТВ».