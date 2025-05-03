«Балтика» уступила «Торпедо»

В матче 31-го тура Первой лиги Россиина своем поле проиграласо счетом 0:1.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Ейсон Гузман.

Футбол. Россия. Первая лига Балтика — Торпедо 0:1 Гол: 0:1 Guzman Y. (57') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Андрей Мендель, Владислав Саусь, Николай Титков (Максим Петров, 46'), Илья Петров (Александр Осипов, 71'), Сергей Пряхин (Илья Стефанович, 63'), Амир Мохаммад (Юрий Ковалёв, 63'), Gil Hurtado B. (Виталий Лисакович, 71') Торпедо: Михаил Волков, Руслан Байтуков, Сергей Бородин, Глеб Шевченко, Александр Иваньков, Хетаг Хосонов (Андрей Костин, 46'), Марио Чурич, Guzman Y. (Боян Роганович, 73'), Alykulov G., Ираклий Манелов, Александр Юшин (Максим Максимов, 73')

Календарь и таблица РПЛ

«Балтика» с 66 очками продолжает идти на первом месте в турнирной таблице. У «Торпедо» 58 баллов и вторая строчка.