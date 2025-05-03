2-й таймАрсенал — БорнмутОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин Эдегор«Арсенал» — «Борнмут». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    «Балтика» уступила «Торпедо»

    «Балтика» — «Торпедо»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Торпедо Балтика
    В матче 31-го тура Первой лиги России «Балтика» на своем поле проиграла «Торпедо» со счетом 0:1.

    Олег Кононов — главный тренер «Торпедо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Кононов — главный тренер «Торпедо»

    Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Ейсон Гузман.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Балтика — Торпедо 0:1
    Гол: 0:1 Guzman Y. (57') Балтика: Максим Бориско, Сергей Варатынов, Натан Гассама, Кевин Андраде, Андрей Мендель, Владислав Саусь, Николай Титков (Максим Петров, 46'), Илья Петров (Александр Осипов, 71'), Сергей Пряхин (Илья Стефанович, 63'), Амир Мохаммад (Юрий Ковалёв, 63'), Gil Hurtado B. (Виталий Лисакович, 71') Торпедо: Михаил Волков, Руслан Байтуков, Сергей Бородин, Глеб Шевченко, Александр Иваньков, Хетаг Хосонов (Андрей Костин, 46'), Марио Чурич, Guzman Y. (Боян Роганович, 73'), Alykulov G., Ираклий Манелов, Александр Юшин (Максим Максимов, 73')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Балтика» с 66 очками продолжает идти на первом месте в турнирной таблице. У «Торпедо» 58 баллов и вторая строчка.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Каталонцы вчистую раскатают аутсайдера
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Змеи» обеспечат голепад
  • «Интер» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Борнмут» доставит проблемы «канонирам»?!
  • «Арсенал» — «Борнмут». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Интер — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.63
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Болонья — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры