Тилеманс держит курс на Лигу чемпионов: «Астон Вилла» дожала «Фулхэм»

Было бы наивно ожидать от «Астон Виллы» феерии. За 11 дней — два тяжёлых поражения: вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов и из полуфинала Кубка Англии. Эмоциональный спад, сомнения, критика. Но матч с «Фулхэмом» стал не просто возможностью реабилитироваться — он был, по сути, за право остаться в борьбе за место в Лиге чемпионов.
И команда Унаи Эмери справилась. Не без нервов, не без упущенных моментов — но справилась. Победа 1:0 позволила «Вилле» сохранить пятое место и продлить свою фантастическую беспроигрышную серию на «Вилла Парк» до 17 матчей. Это максимум, которого добивался клуб в АПЛ при Эмери — и теперь он повторён.
Один момент — и один гол
Матч получился тяжелым, с множеством борьбы в центре поля. Моментов было немного, особенно в первом тайме, и именно в таких условиях выходит на первый план эффективность. На 13-й минуте хозяева заработали угловой. Джон Макгин подал точно на ближнюю штангу, где Тилеманс выиграл воздух и головой вколотил мяч в сетку.
Гол, как ни странно, не стал катализатором шторма — ни с одной, ни с другой стороны. «Фулхэм» пытался нащупать свою игру, но до перерыва их лучшим моментом стала лишь попытка Алекса Ивоби, с которой без труда справился Мартинес. У самой же «Виллы» был ещё один полумомент — всё тот же Тилеманс классно закрутил мяч из-за пределов штрафной, но немного не попал в верхний угол.
Второй тайм оживил игру. «Фулхэм» вышел куда собраннее, начал прижимать хозяев. Уже на первой минуте после перерыва Олли Уоткинс не дотянулся до острейшего прострела Кэша — буквально нескольких сантиметров не хватило, чтобы удвоить преимущество.
А через минуту гости забили. Райан Сессеньон ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол — казалось, всё, 1:1. Но VAR зафиксировал игру рукой — мяч зацепил Сессеньона перед ударом. Момент спорный, но по правилам — нарушение.
Мартинес снова спасает
После этого эпизода «Фулхэм» пошёл вперёд ещё агрессивнее. Сначала Хименес не дотянулся до навеса в опасной позиции. Потом Харри Уилсон получил две шикарные возможности — сначала оказался один на один, но пробил прямо во вратаря, а затем в упор пробил головой — снова точно в руки Мартинесу. Аргентинец был спокоен, как всегда. Его хладнокровие — один из главных козырей этой команды.
На последних минутах «Вилла» могла снять все вопросы — Морган Роджерс отдал тонкий пас на Доньелла Малена, и тот с разворота пробил под перекладину. Мяч попал каркас ворот и вылетел обратно в поле — всего в нескольких сантиметрах от второго гола.
«Фулхэм» же в концовке не придумал ничего нового. Подачи, попытки зацепиться, дальние удары — всё рассыпалось об организованную оборону хозяев.
Важнейшая победа на финише сезона
Этот матч стал напоминанием, что «Астон Вилла» всё ещё в игре. Несмотря на эмоциональное выгорание и давление, команда Эмери держит темп. Победа позволила бирмингемцам остаться на седьмом месте и сравняться по очкам (60) с «Челси» и «Ноттингем Форест» — при этом у лондонцев и форестеров ещё по игре в запасе.
Для «Фулхэма» же это поражение может стать критическим. Потеряв очки в четвёртом выезде из пяти, команда Марку Силвы может пролететь даже мимо Лиги конференций. Им предстоит отчаянная борьба за место с «Брентфордом», «Брайтоном» и «Борнмутом» — и ни один из этих соперников не прост.