Тилеманс держит курс на Лигу чемпионов: «Астон Вилла» дожала «Фулхэм»

Победа над «Фулхэмом» укрепила «Астон Виллу» в зоне еврокубков и напомнила, что даже после неудач можно возвращаться — если команда не теряет характера. Команда Унаи Эмери всё ещё борется за 5 место, которое даёт прямую путёвку в Лиге Чемпионов.

Футбол. Англия. Премьер-лига Астон Вилла — Фулхэм 1:0 Гол: 1:0 Юри Тилеманс (12') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Пау Торрес, Ян Матсен (Лука Динь, 71'), Бубакар Камара, Мэтти Кэш, Юри Тилеманс (Росс Баркли, 83'), Марко Асенсио (Амаду Онана, 60'), Джон МакГинн (Джейкоб Рэмси, 61'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс (Дониелл Мален, 70') Фулхэм: Бернд Лено, Энтони Робинсон, Кэлвин Бейсси, Йоаким Андерсен, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 67'), Гарри Уилсон (Адама Траоре, 67'), Райан Сесеньон (Эмиль Смит-Роу, 57'), Саша Лукич, Сандер Берге (Харрисон Рид, 75'), Рауль Хименес, Алекс Айуоби (Виллиан, 76') Предупреждения: Райан Сесеньон (31'), Кенни Тете (52'), Кэлвин Бейсси (59'), Сандер Берге (66'), Marco Silva (86')

Было бы наивно ожидать от «Астон Виллы» феерии. За 11 дней — два тяжёлых поражения: вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов и из полуфинала Кубка Англии. Эмоциональный спад, сомнения, критика. Но матч с «Фулхэмом» стал не просто возможностью реабилитироваться — он был, по сути, за право остаться в борьбе за место в Лиге чемпионов.

И команда Унаи Эмери справилась. Не без нервов, не без упущенных моментов — но справилась. Победа 1:0 позволила «Вилле» сохранить пятое место и продлить свою фантастическую беспроигрышную серию на «Вилла Парк» до 17 матчей. Это максимум, которого добивался клуб в АПЛ при Эмери — и теперь он повторён.

Один момент — и один гол

Матч получился тяжелым, с множеством борьбы в центре поля. Моментов было немного, особенно в первом тайме, и именно в таких условиях выходит на первый план эффективность. На 13-й минуте хозяева заработали угловой. Джон Макгин подал точно на ближнюю штангу, где Тилеманс выиграл воздух и головой вколотил мяч в сетку.

Астон Вилла — Фулхэм gettyimages.com

Гол, как ни странно, не стал катализатором шторма — ни с одной, ни с другой стороны. «Фулхэм» пытался нащупать свою игру, но до перерыва их лучшим моментом стала лишь попытка Алекса Ивоби, с которой без труда справился Мартинес. У самой же «Виллы» был ещё один полумомент — всё тот же Тилеманс классно закрутил мяч из-за пределов штрафной, но немного не попал в верхний угол.

Второй тайм оживил игру. «Фулхэм» вышел куда собраннее, начал прижимать хозяев. Уже на первой минуте после перерыва Олли Уоткинс не дотянулся до острейшего прострела Кэша — буквально нескольких сантиметров не хватило, чтобы удвоить преимущество.

А через минуту гости забили. Райан Сессеньон ворвался в штрафную и точно пробил в дальний угол — казалось, всё, 1:1. Но VAR зафиксировал игру рукой — мяч зацепил Сессеньона перед ударом. Момент спорный, но по правилам — нарушение.

Астон Вилла — Фулхэм globallookpress.com

Мартинес снова спасает

После этого эпизода «Фулхэм» пошёл вперёд ещё агрессивнее. Сначала Хименес не дотянулся до навеса в опасной позиции. Потом Харри Уилсон получил две шикарные возможности — сначала оказался один на один, но пробил прямо во вратаря, а затем в упор пробил головой — снова точно в руки Мартинесу. Аргентинец был спокоен, как всегда. Его хладнокровие — один из главных козырей этой команды.

На последних минутах «Вилла» могла снять все вопросы — Морган Роджерс отдал тонкий пас на Доньелла Малена, и тот с разворота пробил под перекладину. Мяч попал каркас ворот и вылетел обратно в поле — всего в нескольких сантиметрах от второго гола.

Астон Вилла — Фулхэм globallookpress.com

«Фулхэм» же в концовке не придумал ничего нового. Подачи, попытки зацепиться, дальние удары — всё рассыпалось об организованную оборону хозяев.

Важнейшая победа на финише сезона

Этот матч стал напоминанием, что «Астон Вилла» всё ещё в игре. Несмотря на эмоциональное выгорание и давление, команда Эмери держит темп. Победа позволила бирмингемцам остаться на седьмом месте и сравняться по очкам (60) с «Челси» и «Ноттингем Форест» — при этом у лондонцев и форестеров ещё по игре в запасе.

Календарь и таблица АПЛ

Для «Фулхэма» же это поражение может стать критическим. Потеряв очки в четвёртом выезде из пяти, команда Марку Силвы может пролететь даже мимо Лиги конференций. Им предстоит отчаянная борьба за место с «Брентфордом», «Брайтоном» и «Борнмутом» — и ни один из этих соперников не прост.