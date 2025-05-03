В первом круге «Борнмут» сумел найти ключ к обороне «Арсенала». Тогда «вишни» победили со счетом 2:0. Однако в последние пару месяцев гости сбавили обороты.
Смогут ли «вишни» повторить успех прошлого поединка, пока непонятно. Однако шанс остается, поскольку «канониры» сосредоточены на Лиге чемпионов, где они в шаге от долгожданного финала.
Прогнозы и ставки
Для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru предложили прогноз со смелой ставкой за 3.55.
- Фаворитом букмекеров является «Арсенал». Ставки принимаются с коэффициентами 1.86 и 4.09 на победу, с коэффициентом 3.75 — на ничью.
- Искусственный интеллект уверен, что «Борнмут» навяжет борьбу «Арсеналу» и матч в итоге закончится ничьей 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Арсенал» — «Борнмут» смотрите на LiveCup.Run.
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