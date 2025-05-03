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    «Борнмут» доставит проблемы «канонирам»?!

    Арсенал — Борнмут: 3.55 — ставка на исход и прогноз на матч АПЛ

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Борнмут»
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    Микель Мерино — полузащитник «Арсенала»
    «Арсенал» примет «Борнмут» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги. Поединок пройдет 3 мая и начнется в 19:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Арсенал» — «Борнмут», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 03 Мая 2025 года

    Арсенал Лондон

  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 19:30 Борнмут

    Борнмут

  • Борнмут
    •

    «Арсенал»

    Турнирное положение: «Канониры» располагаются на 2-й позиции в таблице АПЛ, набрав 67 очков за 34 тура. «Арсенал» уже не сможет догнать «Ливерпуль», который гарантировал себе чемпионство.

    Команда также занимает 2-е место в лиге по результатам домашних встреч. «Арсенал» набрал 36 очков из 51-го возможного дома. За 17 встреч на своем поле «канониры» забили 33 гола при 15-и пропущенных.

    Арсенал Лондон — Борнмут: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом поединке «Арсенал» проиграл ПСЖ со счетом 0:1 в 1-м матче 1/2 финала Лиги чемпионов, пропустив единственный гол уже на 4-й минуте встречи.

    В АПЛ «Арсенал» не проигрывает на протяжении 8-и матчей подряд. За этот отрезок «канониры» трижды победили и 5 раз сыграли вничью.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Не сыграют: Рикардо Калафьори, Габриэл, Габриэль Жезус, Кай Хаверц, Жоржиньо, Нето и Такехиро Томиясу (у всех — травмы).

    Состояние команды: «Арсенал» уже доигрывает нынешний сезон АПЛ. За 4 тура до конца чемпионата «канониры» уже не смогут догнать «Ливерпуль», но еще могут упасть до 2-го места.

    Стоит отметить, что «Арсенал» — самая надежная команда в лиге по игре в обороне. Команда пропустила всего 29 голов за 34 встречи в АПЛ — это 1-е место в лиге.

    «Борнмут»

    Турнирное положение: «Вишни» занимают 10-е место в таблице АПЛ с 50-ю очками в активе после 34-х туров. «Борнмут» отстает от зоны еврокубков на 7 баллов.

    К слову, в гостях команда выступает очень даже неплохо, занимая по этому показателю 5-е место в лиге. «Борнмут» набрал 25 очков из 51-го возможного на чужом поле.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке АПЛ команда сыграла вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+6-й минуте.

    В последних 5-и встречах «Борнмут» проиграл только «Ипсвич Таун» (1:2), трижды сыграл вничью и однажды обыграл «Фулхэм» (1:0). За этот отрезок команда также поделила очки с «Кристал Пэлас» (0:0) и «Вест Хэмом» (2:2).

    Не сыграют: Эванилсон (красная карточка), Райан Кристи, Луис Синистерра и Энес Унал (у всех — травмы).

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    Состояние команды: «Борнмут» провел неплохой чемпионат в нынешнем сезоне, закрепившись в середине турнирной таблицы, но до еврокубков команда вряд-ли доберется...

    К тому же, у «Борнмута» неплохой баланс забитых и пропущенных мячей. Команда сумела 53 раза поразить ворота соперников при 41-м пропущенном — неплохие показатели.

    Статистика для ставок

    • «Арсенал» не проигрывает в АПЛ на протяжении 8-и матчей подряд

    • «Борнмут» проиграл только 1 раз в последних 5-и встречах

    • В последней очной встрече «Борнмут» одолел «Арсенал» со счетом 2:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.05, победа «Борнмута» — 3.50, ничья — за 3.55.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: Можно рискнуть и предположить, что команды сыграют вничью. «Арсенал» и «Борнмут» частенько делят очки с соперниками в последнее время.

    Ставка: Ничья за 3.55.

    Прогноз: В 1-м тайме одна из команд точно откроет счет.

    Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.73.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Арсенал — Борнмут?

    Матч Арсенал — Борнмут состоится 03 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: АПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Арсенал — Борнмут?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Арсенал — Борнмут?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья.» с коэффициентом у букмекеров 3.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Арсенал — Борнмут?

    Смотреть матч турнира АПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Арсенал — Борнмут?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Арсенала» — 2.05, победа «Борнмута» — 3.50, ничья — за 3.55.

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    Арсенал — Борнмут: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 03.05.202519:30. «Борнмут» доставит проблемы «канонирам»?!
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