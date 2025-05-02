Команды будут настроены на победу, так как обе не могут выиграть уже не один тур. «Райо» не побеждает уже 4 матча, а «Хетафе» потерпел 3 поражения подряд.
Стоит отметить, что в последних встречах между собой соперники не забивали. Два поединка завершились нулевой ничьей. В 4 из 5 матчей была зафиксирована мировая. При этом уже 7 игр подряд «пчелы» остаются непобедимы.
Прогнозы и ставки
Для ставок:
- На сайте LiveSport.Ru эксперты подготовили прогноз со ставками за 2.15 и 2.40.
- Букмекеры дали такие коэффициенты: 2.41 на победу «Райо Вальекано», 3.40 на победу «Хетафе», 2.95 на ничью.
- ИИ полагает, что команды снова много не забьют, а «Райо» продлит беспроигрышную серию, победив 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Райо Вальекано» — «Хетафе» смотрите на LiveCup.Run.
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