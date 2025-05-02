Райо Вальекано — Хетафе: У обоих соперников безвыигрышная серия — к кому вернется успех? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.15

2 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Хетафе». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 33-х поединков испанского первенства набрал 41 пункт и борется за выход в еврокубки.

Команда находится на 11-й строчке в таблице с отставанием в три балла от зоны континентальных турниров (топ-8) и с отрывом в два очка от соперника.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 33-й тур Ла Лиги, мадридский клуб на чужом поле потерпел разгром от «Атлетико» (0:3).

Перед этим в поединке 32-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах набрал один балл, со счетом 1:1 сыграв вничью с «Валенсией» (1:1).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Хони Монтиель, Камельо и Мумен, дисквалифицированы — Баталья и Рациу.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Райо Вальекано» ни разу не выиграл и трижды проиграл.

Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть и на своем поле, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, все же позволяет им рассчитывать на очки.

Хорхе де Фрутос и Пате Сисс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

«Хетафе»

Турнирное положение: «Хетафе» после 33-х поединков испанского первенства набрал 39 пунктов и еще может как попасть в еврокубки, так и вылететь из элиты.

Команда пребывает на безопасной 12-й строчке с отставанием в пять очков от зоны континентальных турниров и с отрывом в семь баллов от зоны понижения в классе (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 33-го тура испанского первенства клуб из пригорода Мадрида на своем поле проиграл «Реалу» (0:1).

Перед этим в поединке 32-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах остался без очков, со счетом 0:1 потерпев поражение от «Эспаньола» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Давид Сория, Диего Рико и Ньом, дисквалифицирован — Альваро Родригес.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» неизменно проигрывал.

Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, все же позволяет им рассчитывать на очки.

Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивали больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» проиграл

в трех последних матчах «Хетафе» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 2.95, победа «Хетафе» — в 3.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: только одна команда забьет за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли три последних матча.

Ставка: «Райо Вальекано» победит за 2.40