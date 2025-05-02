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    Райо Вальекано — Хетафе: У обоих соперников безвыигрышная серия — к кому вернется успех? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.15

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    Хорхе де Фрутос
    2 мая в 34-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Райо Вальекано» и «Хетафе». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Хетафе», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Мая 2025 года

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 22:00 Хетафе

    Хетафе

  • Хетафе
    •

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 33-х поединков испанского первенства набрал 41 пункт и борется за выход в еврокубки.

    Команда находится на 11-й строчке в таблице с отставанием в три балла от зоны континентальных турниров (топ-8) и с отрывом в два очка от соперника.

    Райо Вальекано — Хетафе: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который пришелся на 33-й тур Ла Лиги, мадридский клуб на чужом поле потерпел разгром от «Атлетико» (0:3).

    Перед этим в поединке 32-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах набрал один балл, со счетом 1:1 сыграв вничью с «Валенсией» (1:1).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Хони Монтиель, Камельо и Мумен, дисквалифицированы — Баталья и Рациу.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Райо Вальекано» ни разу не выиграл и трижды проиграл.

    Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, пусть и на своем поле, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, все же позволяет им рассчитывать на очки.

    Хорхе де Фрутос и Пате Сисс — лучшие бомбардиры команды в Ла Лиге с четырьмя голами.

    «Хетафе»

    Турнирное положение: «Хетафе» после 33-х поединков испанского первенства набрал 39 пунктов и еще может как попасть в еврокубки, так и вылететь из элиты.

    Команда пребывает на безопасной 12-й строчке с отставанием в пять очков от зоны континентальных турниров и с отрывом в семь баллов от зоны понижения в классе (18-20-е места).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 33-го тура испанского первенства клуб из пригорода Мадрида на своем поле проиграл «Реалу» (0:1).

    Перед этим в поединке 32-го тура испанского первенства коллектив в чужих стенах остался без очков, со счетом 0:1 потерпев поражение от «Эспаньола» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Давид Сория, Диего Рико и Ньом, дисквалифицирован — Альваро Родригес.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Хетафе» неизменно проигрывал.

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    Это свидетельствует о плохих шансах хозяев даже на один балл, особенно на чужом поле, тем не менее, примерно тот же класс, что и у соперника, все же позволяет им рассчитывать на очки.

    Мауро Арамбарри — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с девятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивали больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» проиграл

    • в трех последних матчах «Хетафе» проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 2.95, победа «Хетафе» — в 3.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.75 и 1.45.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивал только один из соперников. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь гости проиграли три последних матча.

    Ставка: «Райо Вальекано» победит за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Райо Вальекано — Хетафе?

    Матч Райо Вальекано — Хетафе состоится 02 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Райо Вальекано — Хетафе?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Только одна команда забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Райо Вальекано — Хетафе?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Только одна команда забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Райо Вальекано — Хетафе?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Райо Вальекано — Хетафе?

    Коэффициенты букмекеров: «Райо Вальекано» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.40. Ничья — в 2.95, победа «Хетафе» — в 3.40.

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    Райо Вальекано — Хетафе: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 02.05.202522:00. Кто в Мадриде вспомнит о победах?
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