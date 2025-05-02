В «Баварии» подтвердили уход Дайера по окончании сезона

Спортивный директорподтвердил, что центральный защитникпокинет клуб по окончании текущего сезона.

«У нас были переговоры с Эриком о продлении контракта. Он сообщил нам, что не будет продлевать контракт и уйдёт», — сказал генеральный директор Баварии.

Дайер перешёл в «Баварию» на постоянной основе в июне 2024 года, а до этого выступал за клуб на правах аренды.

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В нынешнем сезоне 31-летний англичанин провёл за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет €8 млн