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    Артем Дзюба«Акрон» — «Динамо» Махачкала. Онлайн, прямая трансляция
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    В «Баварии» подтвердили уход Дайера по окончании сезона

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    Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд подтвердил, что центральный защитник Эрик Дайер покинет клуб по окончании текущего сезона.

    Эрик Дайер
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    Эрик Дайер

    «У нас были переговоры с Эриком о продлении контракта. Он сообщил нам, что не будет продлевать контракт и уйдёт», — сказал генеральный директор Баварии.

    Дайер перешёл в «Баварию» на постоянной основе в июне 2024 года, а до этого выступал за клуб на правах аренды.

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    В нынешнем сезоне 31-летний англичанин провёл за мюнхенцев 25 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его рыночная стоимость по данным Transfermarkt составляет €8 млн

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