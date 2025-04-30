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    Канчельскис: У «Зенита» есть небольшое преимущество за счет домашней арены

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    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о предстоящей встречи между «Зенитом» и ЦСКА в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России.

    Максим Глушенков
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    Максим Глушенков

    «Думаю, что здесь большие ставки. "Зенит" еще может зацепить и Кубок, и чемпионат. ЦСКА, наверное, чемпионат вряд ли выиграет, Кубок для них тоже очень важен. Как и для "Спартака", "Локомотива", "Ростова".

    Думаю, "Зенит" сегодня сделает все, чтобы победить, но ЦСКА — хорошая команда, не проигрывают уже много игр, показывает хороший футбол. Будет интересная игра. У "Зенита" есть небольшое преимущество за счет домашней арены. Сегодня будет полный стадион 100%.

    Предположить, кто одержит победу, не могу. Думаю, что будет интересная и голевая игра. Не прям много, но голы будут», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

    Первый матч финала Пути РПЛ между «Зенитом» и ЦСКА состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге. Матч начнется в 20:30 по Москве.

    Ответная встреча пройдет в Москве 14 мая.

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