Скоулз назвал катастрофой сезон «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитниквысказался о текущем сезоне манкунианцев.

«Этот сезон в исполнении "Манчестер Юнайтед" в Премьер-лиге был катастрофой. На них было очень тяжело смотреть, и в матче с "Борнмутом" снова было непросто. Результаты в Лиге Европы — единственное, что помогает болельщикам испытывать некоторое облегчение», — приводит слова Скоулза TNT Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Напомним, в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице, но вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против «Атлетика» из Бильбаою