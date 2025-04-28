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    Арне СлотИдеальный Слот. Как голландец сделал «Ливерпуль» чемпионами Премьер-лиги
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    Салах сравнил чемпионства «Ливерпуля» при Клоппе и Слоте

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    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался про чемпионский титул.

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    27 апреля мерсисайдцы одолели «Тоттенхэм» (5:1) в поединке 34-го тура английской АПЛ и досрочно стали чемпионами.

    «Невероятно. Выиграть АПЛ перед своими болельщиками — это нечто особенное. Вы видели их поддержку в каждой игре. Это намного лучше, чем пять лет назад, 100%.

    Теперь у нас другая команда, другой тренер, так что мы смогли показать, что можем сделать это снова, и это нечто особенное», — приводит слова Салаха Sky Sports.

    Календарь и таблица АПЛ

    Ранее Салах забил свой 185-й гол в английской Премьер-лиге, став самым результативным иностранным футболистом в истории турнира.

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