Салах сравнил чемпионства «Ливерпуля» при Клоппе и Слоте

Форвард «Ливерпуля»высказался про чемпионский титул.

27 апреля мерсисайдцы одолели «Тоттенхэм» (5:1) в поединке 34-го тура английской АПЛ и досрочно стали чемпионами.

«Невероятно. Выиграть АПЛ перед своими болельщиками — это нечто особенное. Вы видели их поддержку в каждой игре. Это намного лучше, чем пять лет назад, 100%.

Теперь у нас другая команда, другой тренер, так что мы смогли показать, что можем сделать это снова, и это нечто особенное», — приводит слова Салаха Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

Ранее Салах забил свой 185-й гол в английской Премьер-лиге, став самым результативным иностранным футболистом в истории турнира.